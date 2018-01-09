南非開普敦即將陷入水荒 距離無水可用僅有三個月

文|昌西

南非第二大城市、立法首都開普敦的市民最近被告知，如果當前的旱情繼續，到四月份該市的自來水供應將完全停止。

「歸零日」

從2015年開始，南非遭了一場百年一遇的旱災襲擊。受此影響，開普敦的水庫逐漸乾涸，城市供水告急。

目前，開普敦已進入旱季。截至1月22日，水庫蓄水量只有27.2%，而當蓄水量降至13%時，水庫水則無法抽取。

（開普敦的一個水庫已接近乾涸）

開普敦市政府22日宣佈，經估算，到今年4月12日，開普敦將無法再從水庫取水，屆時水廠將掐斷水龍頭供水，市民將前往指定的200多個配水站排隊取水。

當地人將這一天稱為「歸零日」（Day Zero）。此前開普敦官員稱，自來水供應將維持到4月22日。然而當地媒體指出，隨著水源蒸發速度加快，以及實際用水量高於預期，「歸零日」可能在3月就會到來。

西開普省省長齊萊已致信總統祖馬，要求將開普敦水危機宣佈為「國家災難」。

全民節水行動

「我們把用來洗手和洗餐具的水都收集了起來，然後用來澆花」，開普敦市民安妮·韋爾比斯特（Anne Verbist）說，她原來一直都是用自來水澆花的。

安妮的行動只是開普敦市民節水行動的一個縮影。自從去年用水危機出現以來，開普敦市政府通過各種方式，呼籲市民節約用水。

不少市民開始用洗澡水沖馬桶，將洗澡沖水的時間控制在90秒以內，曾經被認為是備用品的免洗洗手液，現在已經是開普敦的暢銷商品了。

「現在在開普敦，不洗頭是一個人履行社會責任的標誌」，市民達林·坦恩（Darryn Ten）在接受媒體訪問時表示。

甚至連遊客也行動起來。一個名叫阿利斯泰爾·柯依（Alistair Coy）的英國遊客在推特上展示了自己在開普敦的生活。他表示，他曾經把煮土豆剩下的水都收集了起來，以備不時之需。

（阿利斯泰爾·柯依的Twitter頁面截圖）

不過，節水行動也引發了一些問題。「人們開始搶購任何可以用來裝水的容器」，市民理查德·斯塔博斯（Richard Stubbs）說，「市場上的水桶、汽油桶、大桶都賣光了。人們現在已經開始買垃圾桶、花瓶和大型儲物箱了」。

雖然人們已經開始節水，市政府也通過減小水壓等方式控制居民用水，但開普敦目前的實際用水量仍然比目標用水量多了8600萬升。

為此，開普敦市政府宣佈，從2月1日起，每人每天的用水量將從原來規定的87升降至50升，150天後再根據情況調整；同時將對每月用水量超過6000升的家庭加以重罰。

其他限水措施還包括：農業和商業用水必須分別減少60%和45%、禁止個人鑿洞取水、要求人們的洗澡時間由原來的兩分鐘降至90秒、沖廁所的次數由原來的每天3次減至1次、不許用龍頭水洗車、所有公用游泳池全部停用、拆除公共男廁所內小便池的沖洗龍頭等。

「大多數人似乎對缺水這件事根本毫不在意」，開普敦市長辦公室在一份聲明中說，「更糟糕的是，他們還在加快我們走向『歸零日』的速度。我們不會再要求人們停止浪費水，我們會強迫他們這麼做。」

水荒因何而起？

南非媒體稱，雖然政府將斷水危機歸咎於旱災和民眾無節制的用水，但實際上這場供水危機是一場實實在在的「人禍」。長期以來，在供水問題上，開普敦市基本「靠天吃飯」，既不採取人工降雨等措施，也不尋找其他水源，既沒有長遠規劃，更沒有應急方案。

2017年當旱情進一步惡化時，市政府卻依然無所作為「等雨來」。開普敦市政府年初曾預測，即將到來的雨季可能會使水庫的蓄水量達到近80%，這樣城市用水就可堅持到下個雨季。然而，去年雨水嚴重匱乏，水庫蓄水只有40%以上。直至此時，市政府才認識到問題的嚴重性，開始想法子應對，但為時已晚。

（開普敦市民從一處泉眼接水帶回家。資料圖）

分析人士指出，如果市政府早點採取補救措施，如在自然條件許可時人工降雨、對雨水進行有效蓄存、早點建設海水淡化廠等，問題也不至於發展到目前難以收拾的地步。

目前，開普敦市政府正在城市４處地點緊急打井，並夜以繼日地建設一個海水淡化廠。按計劃，工廠建設將於２月底完工，但打井的進度不得而知，能否出水也是未知數。按照市政府的話說，即便所有這一切都能按計劃完成，所提供的水也根本無法滿足市民日常生活需求。

開普敦市民林肯·馬茲瓦卡利（Lincoln Mzwakali）認為，市政府的愚蠢令人難以理解。「開普敦的居民不明白，為什麼在政府已經接到乾旱預警的情況下，我們還會陷入這樣的境地」，他氣憤地說，「市民們都很生氣，但是沒有人能夠回答這些問題，更沒有人能夠想出合理的解決方案。」

對無望的開普敦市民來說，目前最好的方式恐怕只剩祈求老天趕快下雨了。天氣預報顯示，二月份的第一周開普敦可能會出現降雨，這恐怕是這場混亂中唯一的好消息。

來源：搜狐