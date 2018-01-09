比陀奇案：我們終於等到你家女兒成熟了……

比陀Atteridgeville的一戶人家，收到了一封讓他們非常毛骨悚然的信件。這封信件是裝在郵箱裡、從圍欄的縫隙裡扔進他們家的，上面寫著：「2009年，你家女兒太小，我放過了她；現在她終於長大了，我要下手了。」

這家人非常擔心，犯罪分子就住在他們的周圍，跟蹤和垂涎著他們的女兒。

警方表示，他們正在對此案調查。與此同時，這家人的女兒，如今已經21歲的一名女子馬巴裡，現在還在醫院裡。

2009年，馬巴裡就曾經遭到過綁架。

結果，噩夢再次重演。這名女子馬巴裡出門去購買手機卡，30分鐘後仍然沒有回來；她的媽媽出去找，就在門外發現了這封信。這一下子，家裡人非常驚恐，在網上發文求助的同時，也發動社區人員搜尋。打馬巴裡的電話，根本就打不通。

晚間，他們接到了馬巴裡手機打來的電話；但是電話裡面一直是粗重的喘氣聲。他們再次打電話過去，接電話的是KFC 在Sunnyside的員工。員工告訴他們，馬巴裡還活著，但是受了傷，也被人下了藥。

他們連忙趕到KFC，發現了昏昏沉沉的馬巴裡。她的兩臂、脖頸、前額和下巴上都有剃刀的傷痕。家人隨後就將她送到醫院。

按照受害人父親的說法，馬巴裡剛剛走出家門口沒多遠，就被三名蒙面歹徒拖上了一輛豐田Quantum。這些人用布摀住了她的嘴，馬巴裡很快不省人事。

可疑的是，馬巴裡家在教堂附近；案發時分應該是在下午，人來人往的時間段；但是案發時分，竟然沒有目擊者。馬巴裡準備去購買手機充值卡的商店老闆說，他全天沒在。

馬巴裡醒來的時候，應該是在Sunnyside的一棟房子裡。她聽到人們磨刀的聲音，這些人用黑人語言說，要把她的左手砍下來。

馬巴裡發現手機就在自己倒下的位置旁邊。當時綁架者顯然沒有意識到她已經甦醒。馬巴裡瞄準了一處微光，認為這就是出口，突然抓住手機一躍而起，沒命的跑了出來。

她隨後逃到了KFC。接下來的，大家已經看到了。

她的父母表示，不僅僅是這起案件，2009年她遭到綁架的案件同樣疑雲重重。當時，她放學後去買糕點，突然被塞進一輛豐田Condor，被蒙上眼睛，注射了藥劑之後扔在了比陀市中心的教堂街。

一些男孩發現她的時候，她仍然昏昏沉沉的。等她醒了過來，男孩們給她錢，讓她回家。

她的父親表示：「我都不知道這些綁匪是什麼意思；我們只是平常人家，又不是商人；我妻子失業在家，經濟條件很一般。」

他懷疑綁匪就是鄰居：「一些瞭解我的人。」他表示，在這種情況，他們必須考慮搬家的事情了。

來源：《非洲時報》