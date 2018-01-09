金融界大鱷預言光明未來：2018年南非將閃耀全球

最近一段時間，圍繞著南非經濟的消息，雖然有喜有憂，但是總體來看，積極的消息佔了多數。一方面，國際貨幣基金組織下調了南非的增長前景；另一方面，南非自己的儲備銀行卻對增長前景進行了上調。

讓我們來看看另一位金融大佬的觀點：高盛公司表示，2018年「最值得關注的新興市場故事」非南非莫屬。他們認為，2018年的南非，將會迎來蘭特的堅挺，以及利率的下調。

很顯然，在ANC的黨內選舉中拉馬福薩獲勝，讓市場對南非的觀點變得積極了很多。

高盛的分析家在報告中表示：「每年，新興市場國家都會有自己的故事。2016年的巴西，2017年初的墨西哥都是這樣的故事。而現在，ANC選舉產生了有利於市場的ANC領導層。」

南非工商聯合會表示，高盛最新的這份報告，對南非來說肯定是好消息；而且，市場也非常關心這份報告。

工商聯合會表示，高盛對於南非的前景是比較積極的；現在南非應當考慮將這種動力轉化為現實。

高盛表示，目前值得關注的是拉馬福薩推動的改革將以何種方式發展沿；但是總體來講，南非的2018將會非常值得期待。

特別令人驚訝的是高盛對南非的經濟在增長預期——他們不但比國際貨幣基金組織要樂觀，而且也比南非儲備銀行樂觀太多。他們認為，2018年，南非的經濟增長將達到2.3%！

只有一個人的預計和他們類似，那就是拉馬福薩本人。在競選之前，他曾經表示，南非的經濟增長預期將達到3%。

高盛南非總部的柯雷曼表示，目前的情況下，人們對南非的國債信用等級以及貨幣嚴重低估；相對於其他發展中國家更是如此。2018年，擺脫低谷的南非必將大放異彩。