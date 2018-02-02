受困井下逾一天 南非近千礦工終獲救

一名獲救礦工透過巴士車窗向人群打著招呼

南非西班耶-斯蒂爾瓦特礦業公司2日證實，這家企業955名受困於比特麗克斯金礦內的礦工當天全部獲救。這些礦工受困井下超過24小時。他們無法升井的原因是金礦停電以及應急發電機故障。

西班耶-斯蒂爾瓦特礦業公司發言人詹姆斯·威爾斯泰德1日證實，比特麗克斯金礦所處的自由邦省前一晚出現雷暴天氣，兩條輸電線斷裂，金礦大面積停電，井下升降梯因而暫停使用、夜班礦工無法升井。比特麗克斯金礦靠近韋爾科姆市，位於約翰內斯堡西南290公里處。

威爾斯泰德說，1日一早，一條輸電線獲修復，272名員工得以升井，但「仍有955名員工在礦井內，身處封閉但安全的地帶……那裡有通風裝置，我們正向他們送水和食物」。

確認這一消息時，這些礦工已受困井下24小時。不少家屬在礦井附近焦急等待。

按照威爾斯泰德的說法，無法確認礦工受困於距地面多少米的地下。金礦有23層，最底層距地面大約1000米。

南非礦工協會與建築工會聯合會1日說，受困井下的礦工面臨嚴峻健康和安全威脅。一些需定期服藥的礦工有性命之憂。「出事金礦缺乏應急供電方案，讓人非常擔憂。」

受困井下的955名礦工2日全部獲救。威爾斯泰德說：「每個人都還好，有人受輕傷，還有人脫水，但沒有其他嚴重狀況。」

礦工升井後接受了體檢和精神創傷咨詢。有礦工向法新社記者反映，礦井內通風不夠通暢，還有人抱怨礦企理應準備好可供使用的應急發電機。

礦工協會與建築工會聯合會說，這一事件表明礦企把經濟利益置於礦工安全之上，要求展開獨立調查。這家團體說，比特麗克斯金礦的應急發電機之所以無法正常使用，是因為「沒放機油」。

南非礦產資源豐富，擁有世界上存儲位置最深的金礦，一些礦工不得不深入距地面4000米的井下作業。去年8月，約翰內斯堡城外一處金礦部分坍塌，5名礦工喪生。

来源：新華网