約堡華人商城、大白樓連發搶劫案：本是「甕中捉鱉」，為何連連撲空？

1月份的最後一天，兩起帶有非常巧合色彩的案件，讓人在非常的失落之餘，突然有一種相當異樣的感覺。

華人商城搶劫案：哭笑不得的收尾

第一起案件發生在30日清晨。在約堡的一個很有名的華人批發商場，一名華人青年（A）突然遭到襲擊，被搶走了手機和數目不菲的現金。

*劫匪發起閃電戰

當時，這名青年的父親（B）剛剛從國內返回，正在回來的路上；歹徒是在這家商城的倉庫區實施搶劫的。他們的作案時機把握的非常好，現場只有中國青年一人，面對兩名歹徒，基本沒有反抗的餘地。兩名歹徒迅速將他制服，捆綁在地實施搶劫後，一溜煙的跑了出去，騙過門口的保安，迅速上車離開。因為現場沒有其他人，歹徒乘坐的究竟是專門的逃逸車輛，還是等在那裡的中巴車，人們不得而知。

受害人稱，當時實施搶劫的，有一名是在這裡工作了四年的工人。當時他們沒有拿槍，只有一把剪刀；用這名青年的話說「很可能是隨手撿來的」。他們捆綁的方式也並不專業，這讓這名青年在掙扎了一會之後，從犯罪現場跳了出來並求援。他很快將此事通知了商場保安；但是從最後的情節來看，保安並沒有立即報警。

這名青年隨後開始追蹤自己的蘋果手機賬號的位置。當天晚些時候，這部手機已經到了距離約堡400公里開外的林波波墨西拿。這名青年試著向這部手機發出了一個「請把手機帶回來，我可以現金贖回」的信息；結果，數小時後，這部手機竟然又返回了約堡，出現在了距離案發現場幾公里的某地。

在這種情況下，受害人和他的父親聯繫了一名相當有名的華人朋友（C），希望通過他聯繫當地執法部門，根據手機信號，甕中捉鱉逮捕劫匪。

*充滿火藥味的警局舌戰

31日上午，這名華人朋友C帶著受害人父子，前往附近的警察局報案；為了安全和方便起見，這名華人還叫來了自己在豪登省華人射擊隊的朋友（D）一同前往警局。卻不曾想，在警局的報案室裡，發生了相當有火藥味的一幕。一名警員（E）反覆向受害人提出之前另一名警員（F）已經問過的問題，導致雙方的氣氛非常不愉快；而且這名警員咬住一個問題質問受害人：為什麼沒有在案件發生後立即報案。

因為當時報案室裡的氣氛已經有了火藥味，而且這名警員E明顯要以A報案延遲為理由拒絕受理；在這種情況下，C暫時退出報案室，向另一名較高級的警官（G）說明了情況。這名警官與C顯然較為熟悉，但是在開玩笑的同時，仍在一遍一遍的重複「為什麼他這麼晚才來報案」。

不過，嘮叨歸嘮叨，警方很快表示，將會組織人員，前往失竊手機信號所在地，抓捕罪犯，找回手機。種種跡象顯示，這部手機出現的地方，是華人的倉庫區。就在此時，華人C突然問A：「你確信這個信號是自己失竊手機發出的嗎？」A表示，確鑿無疑！

*緊張的執法現場

在這種情況下，華人B、C、D三人和執法人員前往現場，準備實施抓捕；在他們確認趕到現場後，警官G和另一名警官帶著華人A一起趕往現場。

趕到現場後，人們頗有點緊張。畢竟，下一步就是要破門而入抓人了。

當時，又有社區警務人士趕到現場；從膚色上看，應當是印度人。這兩名印度人和華人率先進入手機信號顯示的所在倉庫區，並發現信號就來自這裡的X號倉庫。

實戰經驗較為豐富的兩名華人C、D以及兩名印度人均發現這家倉庫裡有人，但是他們拒不開門。這種情況下，已經應該叫警察蜀黍強行執法了。但是後面的一幕，誰也想不到！

*奇葩的神逆轉

就在此時，華人A突然想起來，自己曾經在朋友H的手機上操作過自己的蘋果賬號。因此，一直在定位追蹤的這部手機，並不是他被搶走的手機，而是朋友本人的手機。

B隨後打電話聯繫H。H在半小時後返回X號倉庫，與人們一一查實核對情況。人們發現：

1，X號倉庫裡的，確實是H的手機，不是A被搶走的手機。

2，H在1月30日，確實曾經前往墨西拿，並在晚些時候返回。

3，X號倉庫裡，當時確實有人，都是黑人。見到印度人進來，竟然打算驚慌逃竄。目測，可能是證件有瑕疵的黑工。

此時，人們終於明白，因為A的錯誤判斷，所有人的努力，都是在追蹤無辜者。真正的劫匪可能在約堡，可能在其他地方，誰也不知道！

最終，

一幫警察灰溜溜的離開。

華人「好事者」灰溜溜的離開。

*這起真實的案件，告訴我們：

1，案件發生，請立即報案。否則你可能遇到的麻煩，是你想像不到的。

2，歹徒並不是傻子，他們知道關閉手機屏蔽訊號。

3，正像華人不太相信警察一樣，警察似乎也不太相信華人；總得有人作出努力，去打破這種惡性循環。

4，無論南非有多少假警察、壞警察，我看到參與抓捕行動的警察，都非常敬業。

5，珍惜南非的警力資源，報案時提供的信息，一定要準確。

大白樓搶劫案：同一天我們在同樣的地方絆倒兩次

1月31日，就在第一場「手機追蹤」尷尬收場之後，第二起類似的案件，以更加奇特的結局告終。

當天，一名華人在華人密集的大白樓附近，遭到持有衝鋒鎗的劫匪搶劫。被帶到中國城附近，搜車並拋棄。

隨後警方和華人治安積極分子介入，再次追蹤手機，結果追蹤到受害人的車上，因為歹徒並沒有搶走手機。

這起案件中，歹徒非常有「道行」，他們按住受害人，令其從頭到尾沒有看到歹徒的任何特徵。對於劫匪的描述，他只能說出「他們駕駛著一輛白車」。

來源:南非僑網