「實惠+時尚」衝擊本地市場，在新時代南非，生意就要這麼做！

正午時分，一位消費者走進Menlyn Park Shopping Centre購物街的一家店面，這家色調新穎別緻、充滿時尚氣息的店面，裡面的商品同樣令人眼前一亮。這位消費者特別留意了一下這家商店亮麗的紅色徽標：MINISO。

2017年4月份，享譽世界的品牌名創優品（MINISO）正式進入南非，開拓本地市場。他們的出現，像南非市場令人愉悅的清風，為消費者同時帶來智能、潮流時尚與實惠。

目前，南非消費市場正處在轉型期。廣大消費群體明顯呈現出黑人比例增加、年輕人比例增加、中產階級比例增加、消費和理性增加的特點；這些變化，對於消費市場和產品結構都提出了新的要求。在市場的變遷當中，優勝劣汰在所難免；而名創優品的很多特點，就像是為變革中的南非市場量身打造。

與名創優品的合作，會為你帶來三重優勢：1，他們的產品風格非常適合南非市場；2，與他們的合作會為你立即帶來可以開張經營的實體店舖；3，作為大型的國際化公司，他們的產品和營銷創意層出不窮。這些，是其他連鎖品牌非常難以做到的。

名創優品的產品線以及產品智能化、時尚潮流和實惠的特點，非常適合正處在轉型期的南非消費市場。這一品牌是日本設計師品牌，由日本設計師三宅順也先生和中國青年企業家葉國富先生在東京共同創辦，三宅順也先生同時兼任首席設計師。名創優品，是全球「智能消費品」領域的倡導者。名創優品奉行「簡約、自然、富質感」的生活哲學和「回歸自然，還原產品本質」的品牌主張，以每七天上一批炫酷新款、走優質低價路線、定位智能消費品連鎖的品牌核心優勢贏得消費者的青睞和熱捧，在生活居家消費前沿市場刮起「個性化智能消費」之風。該品牌一直倡導優質生活理念，並秉承「尊重消費者」的品牌精神，致力於為消費者提供真正「優質、創意、低價」的產品。名創優品的產品簡約自然，品質優良且引導智能消費潮流，產品價格大部分在1.5美元-30美元間，深受18到35歲主流消費人群的喜愛。

而且，MINISO名創優品同時開創了新型的智能生活體驗集合店，與餐飲、快時尚服飾、娛樂共同成為百貨公司和購物中心的主力店舖，致力於為消費者提供讓生活更加智慧、簡單、舒適的產品，讓顧客在消費中體驗智能、健康、快樂的生活方式。

自2013年正式走出日本後，名創優品積極開拓國際市場，四年時間全球開店2600多家，2015年營收突破7.5億美元，2016年營收近15億美元，2017年營收突破18億美元。目前，名創優品已與包括美國、加拿大、俄羅斯、新加坡、阿聯酋、韓國、馬來西亞及中國香港、澳門等60多個國家和地區達成戰略合作，平均每月開店80-100家。現在，名創優品在南非的店面也正在迅速鋪開。目前MINISO名創優品在南非已經有13家店面。其中包括在豪登省的Menlyn Park Shopping Centre、Norwood Mall、Cresta ShoppingCentre、Westgate ShoppingCentre、East Rand Mall、Centurion Mall, Forest Hill、Golden Walk、Maponya Mall、Bloed Street Mall和Jubilee Mall等著名購物街，都已經入駐。在德班的Gallery Shopping Mall和開普敦的CapeGateShopping Centre，也有名創優品的連鎖店。

名創優品始終將優化商品結構和商品管理列為首要任務，堅持從世界各地選取合適的優質素材，其中超過80%的產品設計源於日本、韓國、瑞典、丹麥、新加坡、馬來西亞及中國等地。在堅持優質產品和智慧科技的同時，名創優品也極其注重顧客的購物體驗，致力於優質服務文化的打造，讓名創優品智能、健康、休閒、優質、創意的品牌調性在體驗層面完美呈現。