这种一年感染南非820人的凶猛病菌，可能就在你家冰箱！

广州某媒体一名知名摄影记者疑突遭李斯特菌性脑膜炎侵袭，紧急寻找治疗药物的消息今天刷屏朋友圈。

据了解，目前深圳市二医院主治团队正在对该记者进行全力救治，北京天坛医院最好的专家已经在远程会诊，他们所提供的诊疗意见和药物，这几天都在用。

尽管尚未最终确诊，李斯特菌病这一不太熟悉的名词，因此再度走进大家的视野。

南非因李斯特菌病死亡人数升至82人目前，该病正在南非肆虐。据南非卫生官员，南非再次报告新增53例李斯特菌病病例，使得自2017年1月1日以来，向国家传染病研究院（NICD）报告的实验室确诊的李斯特菌病病例数达到820例， 死亡人数以上升至82人，疫情源头任然难以捉摸。

此次暴发的疫情被描述为“南非有记录以来所经历最大规模的李斯特菌病疫情”，已经提示该国需要一个专门的食品安全控制机构。

我国多地也曾出现过李斯特菌病病例：

李斯特菌性脑膜炎到底是什么病？凶险吗？难治否？对一般人群有何警示意义？记者请教了广州地区神经内科专家、广东省第二人民医院神经内科学术带头人、主任医师刘新通教授。

李斯特菌不难对付，37℃可灭

李氏菌很常见

“李斯特菌性脑膜炎，一种细菌性脑膜炎，不少见，也不难治。” 刘新通教授说。

李斯特菌全称为单核细胞增多性李斯特菌，一种短小的革兰氏阳性无芽胞杆菌，在自然界是广泛存在的，空气、土壤、水都有，而土壤是最主要的贮主，无论野生还是家养的动植物，甚至健康人群，都会携带李氏菌，家庭环境、食品都可被污染。不过不用慌，李氏菌很容易被杀灭，温度升到37℃或以上，该菌就动力消失，被灭掉了。

那么，为什么有人会感染李斯特菌而发病？

刘新通教授指出，如果讲究饮食卫生，不易生冷水，不吃生冷食物，从冰箱里取出来的食品彻底加热后进食，等等，一般不会感染发病。另一方面，如果人体的抵抗是正常的，不是处于抵抗力低下的状况，也不容易感染发病。

导致脑炎也不少见

不过，李斯菌脑膜炎在临床上也不少见。刘新通介绍，他经手过一个病例，不是一开始说怀疑是李氏菌脑炎，而是怀疑是结核病，当时应用了抗痨治疗，好了以后，组织培养出了李斯特菌才发现的。这也说明了李斯特菌感染并不是难治之症。

李氏菌脑炎会有什么症状？

刘教授说，李氏菌具有嗜神经的特性，感染人体后，会侵入神经中枢，导致人发高热，抽搐等。李氏菌感染导致的脑膜炎、神经系统性李氏菌病、败血症、脓毒血症最为凶狠，起病急且剧，可导致意识障碍、昏迷、肢体麻痹、小脑功能障碍等，这些类型的李氏菌病，病死率高，达20%-30%，病人救治后也可能留下共济失调、失语、眼球麻痹、肢体瘫痪等后遗症。

救治：很多抗生素敏感可用临床上常用抗生素治疗，可有效降低李氏菌脑炎等李氏菌病的病死率。

刘教授指出，李氏菌对四环素、氨苄青霉素、新霉素、庆大霉素、痢特灵、土霉素、先锋霉素、氯霉素、红霉素、卡那霉素等都是敏感的，对萘啶酸、硫代异恶唑、磺胺、利福平、新诺明、多粘菌素等不敏感。

正确使用冰箱可防“冰箱杀手”如果说李斯特菌广泛存在，那是否除了提高抵抗力之外，预防很难？刘教授指出，还是有重点防范人群和办法的。

首先，病例多见于40岁以上，还有孕妇，特别是如果孕妇感染了，可导致宫内感染、并发早产、流产、死胎，预后很差。上世纪80年代初，加拿大曾集中出现食源性李斯特病暴发，计41例，当中34例就是围产期妇女，导致9例死胎、25例活胎出生后也死亡7例，其他成年后死亡2例。

其次，重点要防范的方面，是考虑李氏菌的嗜冷特性，在冰箱里储存的许多生、熟食，建议存放时间不要超过一周，而且食用前，必须进行适当加工、制备，比如加热、消毒，避免或消除李氏菌感染。

李斯特菌拥有“冰箱杀手”的外号。正确的使用冰箱，可以从很大程度上预防李斯特菌的产生。

















來源：大洋網