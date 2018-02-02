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一槍兩命！南非男孩玩槍誤殺2歲妹妹後自殺身亡

資料圖（來源：《鏡報》）

海外網2月5日電 當地時間3日晚，南非恩潘蓋尼鎮發生了一起悲劇。一名11歲男孩在玩弄其父親的槍支時，不慎打中了自己2歲的妹妹。隨後該男孩開槍自殺，當場身亡。

據《鏡報》消息，該手槍是男孩父親的，是具有槍支許可證的合法槍械。據稱，3日夜間，這名男孩在玩弄一把手槍時，不料擊中了自己2歲的妹妹。目睹了意料之外的這一瞬間後，男孩開槍自殺。女孩隨後被送去醫院搶救不治身亡，男孩當場死亡。

南非警察局發表官方聲明說：「恩潘蓋尼警方正在調查一起謀殺案件。據稱，2018年2月3日23時50分，一名11歲的男孩正在玩弄他父親的有執照的槍支，槍聲響起，打到了他兩歲的妹妹。受害人被送往醫院接受治療，之後死亡。哥哥看到他妹妹被擊中後，自己開槍自殺當場死亡。」

官方還表示：「我們敦促持有執照的槍支所有人確保他們不違反『槍支管製法』，沒有妥善保管好槍支是違法行為。違規行為可能導致不必要的死亡，而違規者則會面臨嚴厲的起訴。」

最近一些槍支合法化國家槍擊案頻發，死傷慘重。槍支殺傷力極強，往往能在數秒內奪人性命。隱匿的槍口對於毫無防備的群眾是致命的。而未成年人接觸手槍誤傷他人的事件也屢見不鮮。

據路透社消息，2月2日，美國洛杉磯卡斯特羅中學一名12歲女孩擊中了兩名同學，一名頭部受傷，另一名手臂受傷。女孩稱自己是無意的，該女孩隨後被洛杉磯警方逮捕。據悉，警方正在與女孩談話以查清此案。

來源：人民日報海外版海外網