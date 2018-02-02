建行在南非被罰約4000萬元人民幣 因反洗錢措施不足

由於反洗錢和反恐怖融資控制措施中存在薄弱環節，建行約翰內斯堡分行受到南非央行7500萬蘭特（約合4000萬元人民幣）的行政處罰。目前，該行正採取措施進行補救。

南非央行2月2日發佈的公告顯示，南非央行在一次檢查中發現，建行約翰內斯堡分行未能遵守《金融情報中心法案（2001年第38號法）》（Financial Intelligence Centre Act，FIC法案），包括識別和核實客戶信息（「瞭解你的客戶」，KYC）、記錄保存要求、現金門檻報告要求（cash threshold reporting），以及未能制定和實施適當的流程和工作方法，對涉及恐怖主義及其相關活動的財產進行檢測和報告、未遵守可疑和不尋常交易報告要求等。

南非央行就此對建行約翰內斯堡分行罰款7500萬蘭特，並指示其就上述環節採取補救措施。

不過，公告特別指出，這一行政處罰並不是因為發現CCB參與了洗錢或恐怖融資交易，而是因為該行在這方面的控制措施上存在弱點。同時，根據FIC法案相關條款，自2017年11月28日起，全部罰款中的2000萬蘭特將被暫緩執行，暫停期3年。最終繳納與否視CCB對南非央行要求的執行情況而定。

目前，建行正在與南非央行合作，並已經開始著手解決那些被查明的合規缺陷和控制弱點。

近年來，在中資金融機構走出去步伐加快與國際反洗錢監管趨嚴的雙重背景下，中資銀行面臨的海外反洗錢合規風險不斷提升，四大行海外分行均曾因反洗錢合規問題遭到海外監管當局的調查或處罰。

在約翰內斯堡分行之前，2015年7月，建行紐約分行也曾因反洗錢措施存在漏洞，被美國紐約聯儲要求制定並執行一份糾正過失計劃書。同年6月，中國銀行米蘭分行因涉嫌洗錢遭意大利檢察院控告，並於2017年2月達成和解。中行為此支付了60萬歐元罰款，4名員工因洗錢罪獲刑2年，緩期執行。此外，2016年2月，中國工商銀行西班牙馬德里分行因涉嫌洗錢被當地警方調查，6名負責人被臨時羈押。2016年11月，農行紐約分行因違反該州反洗錢法及掩蓋可疑金融交易，被美國紐約州金融服務局處以2.15億美元罰款。

去年9月，時任中國人民銀行副行長的殷勇在2017年反洗錢形勢通報會上表示，當前反洗錢工作形勢依然嚴峻複雜。一是金融風險總體仍有上升壓力，反洗錢工作面臨嚴峻挑戰。二是金融制裁合規風險凸顯，我國金融機構海外反洗錢合規風險上升。三是反洗錢國際標準趨嚴，我國面臨互評估壓力。

中國央行提醒，中資金融機構在走出去過程中，需要嚴格遵守各國反洗錢法律和國際標準。「部分發達國家『三反』工作起步較早，法律制度各有不同，個別國家監管處罰力度較大，近年來已有多家跨國銀行因違反所在國有關法律受到巨額處罰。中資金融機構作為國際金融市場的後來者，應當引以為戒，高度重視洗錢、恐怖融資、逃稅風險控制和合規工作，堅持依法合規經營，全面加強合規文化建設，堅決守住反洗錢風險防範的底線」。

另一方面，面對國內外新的反洗錢和反恐怖融資形勢，中國境內也加大了監管力度。去年9月末，《國務院辦公廳關於完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體制機制的意見》正式印發。意見將反洗錢和反恐怖融資監管範圍進一步擴大到非金融領域，並提出完善跨境異常資金監控機制、加強反洗錢監管、嚴懲犯罪活動、深化國際合作等。去年12月末，國家外匯管理局發佈《關於規範銀行卡境外大額提取現金交易的通知》，對銀行卡境外大額提取現金交易進行規範，完善跨境反洗錢監管。與此同時，以金融行動特別工作組（FATF）自2014以年來的新一輪互評估為契機，國內反洗錢和反恐怖融資檢查與處罰力度自去年起明顯加強，除銀行外，保險、支付等領域也有多家機構被罰。

來源：新浪網