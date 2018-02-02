痛下辣手以殺止殺，南非警察再次「血洗」搶劫犯罪團伙

警方證實，2月5日，在德班西部Mariannhill收費站附近的N3高速、彼得馬裡茲堡郊外的Mpophomeni，警方擊斃了九名持有大口徑火力的犯罪嫌疑人。

此外，還有兩名犯罪嫌疑人被警方打傷，目前正在醫院接受治療。當然，警察就在一旁監視著他們。

警方發言人茨瓦尼表示，當時，警方收到消息，有人策劃實施搶劫。之後，有不少警察部門在誇祖魯納塔爾Midlands地區的Bulwer小鎮，展開聯合的犯罪情報工作。

在此過程中，警方發現了三部可疑車輛，他們首先不動聲色的監視著這些車輛的動向。其中兩部車駛向Boston與Bulwer之間的位置，另一輛沿著N3開向德班方向。

在Mpophomeni，警方試圖攔截兩部可疑車輛的時候，遭到對方重武器的猛烈射擊。

在雙方交火過程中，六名犯罪嫌疑人被當場打死。另一名犯罪嫌疑人受傷並被送往醫院。在兩部車輛上，警方都發現了重武器。此外，其中的一部車輛也被發現是在德班市中心搶來的。

在靠近德班的Mariannhill地區，警方在試圖攔截第三輛車的時候同樣遭到歹徒射擊。雙方交火過程中，三名歹徒被殺，另一名歹徒受傷入院。

所有被繳獲的重武器，都將被送往警方的法醫部門進行彈道測試，看看是否涉及其他案件。

如果以2017年的記錄來看，誇祖魯納塔爾警方毫無疑問是最有戰鬥力、殺死劫匪數量最多的。

警方負責打擊這類嚴重犯罪的指揮中心負責人姆佩迪表示：「犯罪分子無視法律和秩序瘋狂作案，在這種情況下，警方的應對也必須非常強硬才行。」在被他們擊潰的犯罪團伙中，有一些是由著名的殺手率領的。但是在警方的強力打擊下，還是死傷纍纍。警方發言人格瓦拉明確表示：「這些嚴重的犯罪，對百姓的生活造成了嚴重影響，讓很多人終生生活在痛苦當中。因此，面對這種犯罪行為，警方也會毫不猶豫的展開最強有力的反擊！」就在這種思想的指導下，他們創造了一個月殺死15名歹徒，平均兩天殺一個的「輝煌戰果」。

8月4日

在N2靠近Queen Nandi Drive的地方發生警匪槍戰，三名歹徒被射殺，一人遭擒，一人逃逸。當時，這些歹徒可能正在準備作案途中，遭到警方的及時攔截。

8月14日

在松鎮附近的M13，警匪槍戰中，三名歹徒被射殺，一人遭擒，一人逃逸。這些歹徒剛剛搶劫了一輛運鈔車。

8月28日

在Springfield的一場運鈔搶劫案過後，發生警匪槍戰。歹徒逃向Parlock方向，遭到警方窮追。五名歹徒當場死亡，另一人死在醫院。兩人遭擒，一人逃逸。

9月1日

在N2靠近Harding的路段，警匪激烈槍戰。三名運鈔劫匪死亡，七人遭擒。

來源：南非僑網