南非農場老婦不手軟擊斃入室劫匪：你想不到的黑道「潛規則」

2月6日夜間，在Groblersdal的Kalkfontein地區，一座農場裡的一名64歲老太太遭遇入侵的劫匪。她毫不猶豫的開槍射擊，其中一名歹徒因此斃命。

但令人驚訝的是，這起案件向人們顯示的南非黑道潛規則：這次的歹徒並不是誤打誤撞襲擊這戶農場的；再來這裡之前，他們竟然向2012年曾經襲擊這座農場、毆打這名老太太的歹徒「取經」，並且準確掌握了這戶人家保險箱的位置。

這名勇敢的老婦人威爾瑪，案件發生時獨自在家；她的丈夫庫布斯在鎮子上幹活。夜晚23.30左右，她正在熟睡中，家裡養的小狗突然跳到她身上狂叫不止。

威爾瑪起床後發現，頂層的燈亮了。她拿出手槍，從臥室的窗戶連開兩槍。隨後燈滅了，聽到有人下樓、搖晃門的聲音；她對著門又是一槍。

這戶人家有一道三米高的圍牆；很顯然，歹徒拖著他們受傷的同伴翻過了圍牆，又走了15米左右，才將他拋棄在路邊。現場跡象顯示，共有四名團伙成員。

這個農場所在的地方沒有信號；要到至少100米遠處才能求救。案件發生後，威爾瑪一直等在農場，直到第二天早晨農場工人來了之後才報警。

警犬分隊2月7日下午趕到，發現了被同夥拋棄的歹徒。當時此人還活著。他對警察說，他和同夥曾經請教過之前襲擊這座農場的歹徒，瞭解了這座農場的相關情況。

此人隨後死亡。

2012年襲擊這座農場的歹徒，至今仍然逍遙法外。而且在襲擊事件發生後的半年裡，歹徒一直給他們打電話，說要回來殺了他們。這次襲擊中，歹徒竟然試圖用電鋸鋸掉老婦人的腿，多虧當時牆上的插頭沒電，否則結果不堪設想！

來源：南非僑網