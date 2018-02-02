誇祖魯納塔爾兩名淫賊身領重刑

誇祖魯納塔爾警方證實：在新堡地區，一名62歲的男子、一名27歲的男子分別因為強姦罪，在Madadeni地區法院被分別判處終身監禁。

其中一名62歲的男子，其強姦案件相當奇葩。這名男子是當地的一名巫師。2016年3月份左右，他病得非常厲害，於是他的家人就將他帶到這名傳統巫師那裡，希望後者能夠治癒他的疾病。

這名巫師對小男孩的家屬表示，確實有什麼不對勁的：「以後你們每天晚上都要把小孩子帶來」。結果，小孩子的家人連續三個晚上把小孩子帶到這裡來。在那之後，小男孩竟然不願意回家。他的家人不得不問小男孩為什麼不願意回家。

小男孩的答覆令人震驚。他說，自己每天晚上都遭到這名巫師的強姦；而且巫師表示，這是治療過程的組成部分。見勢不妙，小男孩的家人連忙到警察局報案，稱自己的孩子遭到了強姦。犯罪嫌疑人立即遭到逮捕。

在另一起案件當中，一名27歲的男子強姦了一名12歲的小女孩。

案件發生在2012年5月份。當時，在Osizweni，小女孩和她的弟弟以及繼兄三人在家。

小女孩的弟弟發現在廁所裡，小女孩坐在繼兄的腿上，姿勢頗為奇特。

小男孩連忙將自己的「發現」告訴了大人。大人問繼兄是不是在強姦小女孩。繼兄矢口否認，但是很快就逃走了。他的這種做法，讓自己的獸行欲蓋彌彰。受害人隨後被帶到醫生那裡檢查，證實了強姦案件的發生。2013年，逃走的繼兄在Driefontein被逮捕歸案。

誇省警方對這兩起從重判處的結果表示歡迎。他們指出，在打擊性犯罪的時候，堅決不能手軟！

來源：非洲時報