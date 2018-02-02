祖馬總統含淚辭職彩虹之國普天同慶，億萬富翁 拉馬福薩有望立即升任代總統

2月14日晚間，祖馬總統在ANC總部盧圖利宮發表講話，辭去總統職務。

祖馬總統表示，時至今日，他仍然不贊同中執委要求他辭職的決定；但是作為一名有紀律的ANC黨員，他還是決定服從。

祖馬總統表示，他將會繼續參與政黨工作，包括為激進經濟改革出謀劃策。

他表示，作為國家總統，他學到了太多東西，也承擔了太多任務。

在宣佈辭職的決定之前，他表示，自己不怕不信任案，也不怕彈劾。

他表示，感謝內閣成員，感謝南非人民對他的信任。他作為南非總統的經歷，讓他倍感光榮。

在此之前，ANC中執委已經決定黨內罷免他。如果祖馬抗命不遵，等待著他的就將是2月15日的不信任案。

2月14日早些時候，接受採訪時，祖馬總統表示：「中執委對我黨內罷免的決定是不公平的。」

祖馬2009年開始擔任南非總統，起初政績尚可；但是到了後期，特別是2014年連任之後，醜聞不斷，陷入重重腐敗陰影當中。不僅僅是南非民眾認為他應當辭職，就是ANC內部，要求他辭職的聲浪也是一浪高過一浪。這一次他終於辭職，南非人真有普天同慶的幸福感。總統當成這樣，祖馬也算是當今政界的一朵蓋世奇葩。

ANC黨主席、南非的第二大黑人富翁拉馬福薩有望立即成為代總統。

在總統辭職的情況下，內閣成員可以保留。下一步，人們將關注拉馬福薩如何走馬上任，又會對內閣採取怎樣的行動。

來源：南非僑網