反腐鬥士參與豪車欺詐被逮捕

誇祖魯納塔爾的一位著名的「反腐鬥士」、一名警察以及一名豪車經銷商，因為涉嫌保險欺詐行為，2月13日被警方逮捕。

現年31歲的瓊斯，是德班反腐重案組的成員；因為此案和他一起出庭受審的還包括飛鷹組德班中央警局的高級警官邁斯泰，以及來自比陀Centurion的豪車經銷商高文德。

高文德經營著一家名為Luxury Auto的公司。

這起案件是南非警察總部調查的，將由比陀的一名專家檢控官負責檢控。

案卷顯示，邁斯泰和高文德被指控腐敗，邁斯泰和瓊斯被指控妨礙司法公正等。

2015年12月，高文德以22.9萬蘭特的價格，從Eshowe的一家汽車經銷商那裡購買了一輛2009年的捷豹（Jaguar）。

Wesbank為此提供了49.1萬蘭特的貸款，這些錢最終都進了高文德的賬戶。

2016年3月份，買主門薩米表示，自己出了交通事故，向Santam公司索賠。

但是，Wesbank保險欺詐的一名調查官范德莫維隨後就發現這是造假。

此時，邁斯泰突然出場，表示願意給范德莫維一萬蘭特，只要他不揭穿這裡面的鬼把戲。很快，瓊斯也加入了行賄者的行列。但是，他們的這種行為都被范德莫維記錄在案，最終被全部逮捕。

來源：非洲時報