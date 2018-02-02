黑老大紛紛抱怨南非監獄條件糟糕：沒人敢碰你，但動物除外！

與著名的黑道商人莫達克一同面臨多起指控的幾名被告人表示，Pollsmoor的監獄實在是太不衛生了，裡面的虱子跳蚤到處都是，讓人非常不爽。

他們表示，因為這裡的衛生條件太差，他們都生病了。

其中一名被告人布耶森表示：「這裡面的衛生條件實在是太差了。有的犯人有肺結核，而且監獄裡面本身就人滿為患。我自己身上也爬滿了虱子跳蚤；地板上到處都是蟲子和老鼠，這樣的生活環境讓人無法忍受。」

目前，他們面臨敲詐、脅迫等罪名的指控。他們在開普敦爭奪俱樂部的保安業務，隨後就展開敲詐勒索。他們甚至已經把業務範圍擴張到了約堡。

自從他們被捕後，就被關押在Pollsmoor監獄。位於西開普的這座監獄，因為嚴重的超員狀況而著稱。其超員比率達到了300%。黑幫暴力和糟糕的衛生條件是這裡的招牌。一些可能威脅生命安全的疾病，包括肺結核等等，在居住擁擠衛生條件很差的空間裡流行的很快；雞姦等行為更是屢見不鮮。當然，像布耶森這樣「大號」的黑幫頭目，雖然進了監獄，但是就算在這裡面，只要不是活膩味了，也沒有人敢碰他。但是虱子跳蚤老鼠卻是不在乎的！

2016年12月份，西開普高等法院曾經下令，將這座監獄的在押人員數量在六個月內下調到設定值的150%；現在看來，這樣的裁決顯然沒有得到執行。

布耶森在訴狀中表示，如果不批准他的保釋申請，他就要繼續關押在這裡；說不定會感染更致命的疾病。

他說：「這裡的衛生狀況實在是太糟糕了；我真的很擔心自己可能感染其他嚴重疾病。而且我有高血壓之類的慢性病，之前一直在服藥治療。我在之前受過槍傷，也需要治療。」

另一名涉案被關押的黑老大弗雷德也表示，他有慢性病，而且監獄裡的衛生條件實在是太糟糕了：「這裡潮濕寒冷，虱子跳蚤到處都是。大白天的，我的身上都爬滿了虱子。這裡的通風很糟糕，有在押人員焚燒東西，還有人抽煙空氣因此非常惡濁。」

他說，自己每週才能洗一次澡；有的時候，監獄裡突然就會停水：「這裡的衛生條件真的是太糟糕了。而且我遭到的，都是莫須有的指控。我不應該被關押在這麼差勁的地方受苦受罪。」

來源：非洲時報