南非人愛狗，狗年來祖馬總統終下台，蘭特大漲！愛狗狗者發大財！

日前，執政黨非洲人國民大會（ANC）的107人國家執行委員會完成13個小時會議後，決定要「收回」祖馬的總統職位，去信下令他落台。祖馬週三宣佈辭職時表示，他雖不認同ANC要他即時下台的指示，但仍然選擇辭職。他說：「我竭盡所能為南非人民服務，我永遠感謝他們對我的信任。我不怕下台，但我要求我黨清楚指出我的違法行為，以及指示我下台的原因。」

在祖馬宣佈辭職前，ANC原擬在週四（15日）於國會對祖馬發起不信任動議，一旦通過，副總統拉馬福薩會繼任新總統。而在祖馬辭職後，拉馬福薩最快會在週四或週五便會當選成為總統。

祖馬自2009年首次當選總統，並在2014年連任，但其任內多次傳出貪污醜聞，在2016年又遭最高法院裁定利用數百萬美元公帑翻新私人寓所屬違憲，也被指與跟他關係密切的古普塔家族私相授受。在2015年到2017年8月，祖馬已歷經4次彈劾投票，但仍安然度過；然而，2019年大選在即，ANC為了重新建立支持，於是向祖馬施壓，要他在第二任期完結前提早下台。去年底，其ANC黨魁的職位已被其副手拉馬福薩取代。

圖：南非開普敦當地反祖馬組織在麥當勞樓上掛的一大橫幅」祖馬必須下台「

南非警方於週三（14日）搜查古普塔家族，在行動中拘捕三人。在對古普塔家族的相關調查中，祖馬或會面臨20年前一宗軍火交易的貪污指控。而有指祖馬下台後，可能會面對數百項貪污指控。

南非執政黨非洲人國民大會要求南非總統祖馬辭職一事愈演愈烈，該事件於當地時間14日有了新進展。據英國廣播公司（BBC）等多家外媒綜合報道，祖馬當地時間14日宣佈辭職，「立即生效」。

圖：之前南非民眾反對祖馬的遊行

據英國廣播公司報道，當地時間週三（14日）晚間，祖馬在面向南非全國民眾的電視講話中宣佈了辭職這一決定。此前，南非執政黨非洲人國民大會要求祖馬辭職，否則將在當地時間週四（15日）面臨南非國會的不信任投票。

另據路透社早前報道，當地時間14日，祖馬受訪時曾表示，南非執政黨非洲人國民大會要求他下台是「不公平的」，因為該黨並未指出他做錯了什麼，「我並不曾做錯了什麼」。祖馬還指出，當地時間週三晚些時候，他會發佈一項聲明。

需要指出的是，2009年以來，祖馬一直擔任南非總統，而其任期也將於2019年結束。南非執政黨之所以要求祖馬在任期結束前就辭職，一個重要因素是南非執政黨去年12月選舉產生了新任黨主席拉馬福薩。在拉馬福薩當選後，南非執政黨內要求祖馬提前結束任期的聲音不斷加強。

長期生活在南非的上海外國語大學國際關係與公共事務學院特約研究員郭俊逸受訪時指出，「拉馬福薩當選南非執政黨新任黨主席後，祖馬事實上已經成為了『跛腳鴨總統』。於是，很多人會變得『識時務』。」正因為如此，在13日的非國大全國執行委員會會議中，有超過三分之二的成員支持「罷免」祖馬。

據澎湃新聞早前報道，祖馬被要求辭職，還和他及他的家族存在腐敗問題有關。從2011年至2015年，生活在貧困線下的南非人數增加了約300萬，失業率則徘徊在27%以上。《華盛頓郵報》報道稱，從經濟角度而言，許多南非黑人表示，他們的現狀並不比白人統治時期更好。郭俊逸指出，「南非的腐敗問題並非只有祖馬和他的家族，全南非都有這樣的問題。尤其是最近3、4年，南非的國際評級被不斷降低。」

祖馬2009年開始擔任南非總統，起初政績尚可；但是到了後期，特別是2014年連任之後，醜聞不斷，陷入重重腐敗陰影當中。不僅僅是南非民眾認為他應當辭職，就是ANC內部，要求他辭職的聲浪也是一浪高過一浪。這一次他終於辭職，南非人真有普天同慶的幸福感。總統當成這樣，祖馬也算是當今政界的一朵蓋世奇葩。

目前，副總統拉馬福薩將代替祖馬行使總統權力。根據當地媒體的消息，拉馬福薩將於15日或16日宣誓就職南非總統。此前南非執政黨非國大曝出將召回（Recall）祖馬的消息後，南非貨幣蘭特兌美元匯率一度上漲到11.87蘭特左右。隨著祖馬宣佈辭職，可能進一步助推蘭特上漲，到達11.70蘭特左右。

祖馬總統終於也成為了一名失業人士，新年過後，和大家一樣，他得重新找工作啦~

Bye bye, 祖馬，歡迎新總統拉馬弗薩，歡迎新年到來，2018，你，我，大家，全世界更美好~

狗年來，

祖馬總統終下台，

不吃狗肉，

愛狗狗者，福氣來，

家人幸福發大財！

來源：南非天天報