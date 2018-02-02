揭開約堡歷史悠久「性愛俱樂部」的神秘面紗，你敢不敢去！

隨著Club Rome週六夜晚的開啟，顧客真正觀賞性表演並參與其中。

在位於約堡北部的Kya Sand區，有一個從1996年經營到現在的神秘俱樂部「Club Rome」——是約堡最久的「性愛俱樂部」。

俱樂部主人Lisa Morganti和Jaco Scheepers在俱樂部樓上的陰影屏幕後面為顧客們做性表演。

此俱樂部在每週六晚上經營聚會。聚會的邀請函要通過網絡的篩選流程，通過之後，你才能被允許進入這神秘的王國一探究竟。

一名俱樂部的老會員稱，她已經在此與2萬5千名不同的男人發生過性關係。

對於新會員，俱樂部員工會先帶你進入一個介紹之旅。先是帶你進入一個溫水游泳池區，這裡有許多間的「性愛房」，規則是： 「如果這些房間的門是開著的，你可以在房外觀看，但只有你被邀請時，你才能加入，」一位工作人員解釋說。

Orgy「性愛房」和Dark「性愛房」的規則則不同。 「在Orgy性愛房裡，任何瘋狂的性愛都會發生，在這裡，只有兩條規則： 你可以對肛交說不及對不戴保險套的人說不！如果你感到不舒服，你可以離開房間。」該工作人員說。

另外一個規則是，在此，你是不能隨便跟裡面的女性聊天的。一旦任何人破壞了規矩，將會被罰款甚至掃地出門。

一對夫妻在俱樂部裡放鬆享樂。

週六晚上8點開始，俱樂部會開始聚集大約200名客人——包括了法官、飛行員、生意人及老師等等各行各業的人。大部分老主顧的親朋好友們，都不知道他們還有著這樣的一面。

一女子正在享受「魔力房」裡「主人」對她的服務。

來此的客人，各自有著不同的性愛喜好——有喜歡換伴侶的、戀物癖的、虐待狂和受虐狂、喜歡被捆綁的等等性偏好者。

俱樂部的主人Lisa Morganti和Jaco Scheepers稱，在此，客人們能擁有一個安全無疑的環境，盡情的享受性愛，又能保持著秘密不被發現。這也是為什麼這個俱樂部在此能經營22年的原因了。

一對年輕夫妻在此放鬆心情——雖然他們並不是換伴侶性愛的愛好者。

来源：南非天天報