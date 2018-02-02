你或許知道南非新總統：但你知道他的妻子嗎？

Cyril Ramaphosa, Winnie Madikizela-Mandela, Tshepo Motsepe.

南非人都知道，2月15日，拉馬福薩已經不再是這個國家的代總統，而是真正的總統；不過，你瞭解拉馬福薩的妻子和孩子嗎？

民主南非有史以來的四位總統當中，曼德拉和祖馬的家庭，在南非可謂是家喻戶曉；但是姆貝基和莫特蘭蒂的家庭生活，人們卻諱莫如深。在這一點上，拉馬福薩顯然比較接近後兩者。

當然，現在他已經成為南非新總統，再想保留隱私，已經不可能了。

拉馬福薩的妻子特西泊.莫塞普是名醫生，有誇祖魯納塔爾大學的學士學位和哈佛碩士學位，此外還有一串商業、企業學歷。

特西泊.莫塞普的弟弟帕特裡斯.莫塞普是南非黑人首富，也是全南非唯一一個比拉馬福薩有錢的黑人。

特西泊.莫塞普的妹妹布裡迪迪，嫁給了總統府辦公室主任拉迪貝。

特西泊.莫塞普是拉馬福薩的第二任妻子，他們有三個孩子。

拉馬福薩的第一任妻子是女商人姆索西薩，兩人有一個孩子，現在已經離婚。

人們既然連拉馬福薩的妻子都不是很瞭解，就更不要說他的孩子們了。

無論是在南非的新聞報道、還是在社交媒體當中，拉馬福薩的孩子出鏡率都很低。

他的兒子安迪雷，只在Twitter有賬戶，身份未經確認，一切諱莫如深，就連這個網上賬戶都相當不活躍。

他的兒子圖梅洛，和父親一樣是商人，目前是 StudEx Wild Life的首席執行官。有國際商學院科學碩士學位，目前主要在舊金山活動。

來源：非洲時報