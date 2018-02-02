有關南非的「前總統衙內」：你可能不知道的十件事

南非總統祖馬最有名的「衙內」，就是與他一起被捲入古普塔家族國家買辦醜聞當中的杜杜扎內。

下面是一些有關杜杜扎內的有趣事實：

1，他出生於1984年，是祖馬的22個孩子中的一個。

2，他是龍鳳胎，和他一起出生的是杜杜吉雷。

3，他的媽媽曼特索是在2000年服用過量安眠藥自殺的，當時44歲，與祖馬總統結婚18年。

4，杜杜扎內是Oakbay投資、Oakbay能源的股東之一，和古普塔家族的哥兄弟都是公司大佬。他還是至少11家公司的董事。這些公司當中有不少都被牽扯到了前任公共保護官的調查報告當中。

5，2014年，杜杜扎內在杉籐引發車禍，導致一名女子死亡、三人受傷。有報道稱，當時他駕駛自己的保時捷超速行駛。目前，檢察院正在重新考慮是不是應當起訴他過失殺人罪名。

6，他在2015年和斯托克結婚，婚禮在Ballito的豪華會所舉行。

7，2015年他申請在阿聯酋的綠卡。

8，在接受BBC採訪的時候，他表示自己並沒有因為出生在總統家族、就得到了特殊照顧。實際上，有多少人相信他的話？

9，他試圖製造假新聞；他曾經冒充Oakbay能源前任首席執行官霍瓦寫信給南非媒體，聲稱「杜杜扎內被捲入國家買辦醜聞當中，都是因為種族主義的原因」。

10，2017年他寫了一封公開信痛斥南非財政部長高德翰，指責此人濫用權力，關閉了他所有的銀行賬戶。

來源：南非僑網