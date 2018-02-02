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南非新總統發表國情咨文：杜絕腐敗等成首要目標

當地時間2月16日， 新當選南非總統拉馬福薩在開普敦發表了2018年國情咨文，其中杜絕腐敗、加強基礎建設、減少失業率等內容成為南非新任政府首要目標，南非國民及世界經濟機構在拉馬福薩上台後對南非未來看好。

當地時間2月16日晚，南非總統拉馬福薩在南非立法首都開普敦的議會大廈發表了南非2018國情咨文。在國情咨文中，拉馬福薩總統首先對南非前總統祖馬在某些領域為南非所作出的傑出貢獻表示感謝。另外，拉馬福薩並沒有像以往南非總統一樣回顧過去一年南非政府工作取得的進展，以及未來具體發展方向，而是主要強調了南非各界，各個黨派精誠合作，共建南非的重要性。

南非總統拉馬福薩發表2018國情咨文，照片為南非議會提供南非總統拉馬福薩發表2018國情咨文，照片為南非議會提供

南非科技部部長娜琳迪。潘多爾（Naledi Pandor）表示，目前對南非政府來說最重要的就是讓南非經濟強勁復甦，同我們良好的合作夥伴合作，比如說中國，扶植更多的企業，創造更多的就業機會。這對南非很重要。

國情咨文演講後全場響起熱烈掌聲。同時在國際社會上南非貨幣迅速堅挺，從兩個月前1美元兌換14蘭特左右，變成1美元兌換11蘭特左右。

来源：來源：央視