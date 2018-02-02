南非發行曼德拉誕辰100週年雙金屬流通紀念幣

納爾遜·羅利赫拉赫拉·曼德拉（Nelson Rolihlahla Mandela，1918年7月18日—2013年12月5日），出生於南非特蘭斯凱，先後獲南非大學文學士和威特沃特斯蘭德大學律師資格。曾任非國大青年聯盟全國書記、主席，於1994年至1999年間任南非總統，是南非歷史上首位黑人總統，被尊稱為「南非國父」。 南非時間2013年12月5日，曼德拉在位於約翰內斯堡的住所去世，享年95歲。

曼德拉是二十世紀九十年代非洲乃至世界政壇上最為著名的一位和平主義者。他領導的非國大在結束南非種族主義的鬥爭中發揮了極其重要的作用。1994年4月新南非誕生，標誌著非洲大陸反帝、反殖、反種族隔離的政治解放任務勝利完成。曼德拉獲得的一百餘項獎項中，最顯著的便是1993年的諾貝爾和平獎。2004年，曼德拉被選為最偉大的南非人。2009年11月，聯合國大會為表彰曼德拉對和平文化與自由的貢獻，宣佈7月18日為「納爾遜·曼德拉國際日」，並號召人們在當天投身67分鐘的公益活動。「67」這個數字象徵著曼德拉為人類自由、解放事業所貢獻的67年歲月。

為紀念這位偉大的南非領袖對人類尊嚴和自由、和平與和解的傑出貢獻，南非中央銀行於2018年1月25日發行曼德拉誕辰100週年雙金屬流通紀念幣一枚。該幣為南非法定貨幣，由南非造幣廠鑄造。

正面圖案：

中央為南非國徽：國徽的中心圖案為繪有兩個互相問候的人的盾徽，外面以象牙、麥穗裝飾。下方的綬帶刊有國家格言「在多元中合一」；盾上方繪有矛和棒、帝王花、一隻秘書鳥和升起的太陽。上緣刊發行年號，左右兩側分別為英語和科薩語的南非國名。在南非的11種官方語言中，科薩語的使用率僅次於祖魯語，排名第二。

背面圖案：

中央為曼德拉肖像，左側空白處採用隱形雕刻工藝，從不同角度觀看可以顯示出「1918」和「2018」字樣；上方刊英文「納爾遜·曼德拉誕辰100週年」字樣，下方刊面額。

來源：中國金幣網