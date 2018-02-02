ANC議員紛紛抨擊祖馬總統裝可憐

一些ANC國會議員紛紛指責祖馬總統在辭職講話中裝可憐。

祖馬總統在講話中表示，他不知道為什麼ANC要對他進行黨內罷免；但是很多ANC的國會議員都表示，祖馬總統的這種做法，真是讓人不知所云。

國會議員昆古貝雷表示：「連他自己都不知道究竟是什麼原因（ANC要黨內罷免他）？這恰恰是他不應該繼續擔任南非總統的原因。」

農業部副部長塞勒表示，如果祖馬總統真的覺得ANC的做法不妥當，那完全沒有必要在辭職的時候叫屈，而是應該到ANC來投訴。

當然，對於祖馬總統的下台，人們的情緒也不僅僅都是高興。

祖馬的親屬們紛紛表示，面對這一事實，他們的內心相當沉重。

祖馬總統在Nkandla的家門前，一些人集會表示對他的支持。這當中有祖馬的家屬，還有ANC的成員。

祖馬總統的一位弟媳婦表示：「他們就這樣把他轟下了台，就好像他是那些從來沒有和種族隔離做過鬥爭的小流氓一樣。」

當地百姓也紛紛表示，他們盼著祖馬快些回來。

在祖馬的老家誇祖魯納塔爾，ANC黨員有怨氣，但呼籲團結。

德班地區的ANC黨支部表示，他們希望在黨內消息在通過媒體公開以前，能夠首先通過正規渠道通知黨支部的成員。

在德班舉行的新聞發佈會上，中執委成員姆齊茲表示，黨員們對於這種動向很是關心：「他們希望政黨能夠就一些問題多進行溝通。他們接受中執委的決定，但是表示，相比於在媒體上發表意見，應當更多地進行黨內溝通。」

姆齊茲表示，黨員們希望能夠更多地和黨組織領導層溝通，而不是首先在媒體上看到消息：「就這一意見，我們會向中執委遞交文件的。」

他們比較不滿的，可能是ANC在罷免祖馬的時候，在媒體上說得太多，和黨員們溝通的太少。

此外，黨員們也呼籲團結：「我們也都去參加了全國代表大會，我們緊密的團結在新的領導班子周圍。」

到目前為止，還沒有內閣重組；但是，這是拉馬福薩作為總統的權力，他隨時可以重組內閣。

來源：非洲時報