南非即將公佈年度財政預算 增加稅收勢在必行

據傳，南非新晉總統西裡爾·拉馬福薩將會任命一位新的財政部長。但任何一位替換吉加巴的人都將面臨國家財政508億蘭特的漏洞。

國際評級機構穆迪投資者服務公司此前警告說，它可能會給南非「提供」一個評級下調。這與前總統雅各布·祖馬所作的未評估預算的為貧困學生資助免費高等教育的承諾有關，因為它至少需要127億蘭特的國家資金。

以下是財政部長可能在2月21日的預算中宣佈的五項最大的潛在創收稅。

1.增值稅

南非如果將增值稅或增值稅稅率提高1個百分點至15％，那麼南非的稅收將可能高達220億蘭特。普華永道估計，這或許是自1993年以來該稅率的第一次變化。根據花旗集團的報告，若取消購買燃料的零稅規定可能會帶來另外的30億蘭特。

比勒陀利亞EF咨詢公司首席經濟學家弗蘭克布萊克莫爾說，鑒於南非正在耗盡其他創收方案，這是一個「必然的可能性」。

2.醫療保險稅收抵免

衛生部長Aaron Motsoaledi在7月份發佈了一份健康保險政策文件，他在文件中說希望取消用戶的稅收抵免。這是資助擬議的國民健康保險計劃，將覆蓋所有公民。這一舉措將為國家增加近200億蘭特。

3.個人所得稅不得減免

花旗集團表示，如果財政部選擇不調整稅率來彌補通貨膨脹，政府可能獲得額外收入150億瑞蘭特。

4.提高最高收入稅率

如果提高目前的最高收入稅比例45％，將可以帶來約100億蘭特，這取決於新的稅率值。這一稅收政策將影響大約103 000人，即每年收入超過150萬蘭特，新的稅率可能在2月底公佈。

Nedbank集團首席經濟學家丹尼斯戴克斯表示，雖然這一舉措不會是一個巨大的收入來源，但它會在世界上最不平等的國家之一（南非）發出「正確的信號」，表明「每個人都在盡力做出他們的貢獻」。

5.糖稅

對財政部有利的一件事是對含糖飲料的徵稅，加征糖稅由祖馬於去年12月簽署成為法律。花旗集團估計，這可能會為政府財庫增加至多110億蘭特。

其他選項

根據花旗集團的數據，提高酒精和煙草製品稅率可能增加高達60億蘭特，而更高的燃料稅可能帶來高達50億蘭特的稅收。如果境況不佳的國有企業不進一步衰落並下降到政府擔保的境地，國家將可以利用應急儲備的160億蘭特。

来源：南非鳳凰傳媒