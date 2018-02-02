南非歹徒血洗警察局，12小時內九名警察一名軍人被槍殺

南非再次發生令人震驚的大案。2月21日凌晨時分，多名持槍歹徒襲擊了東開普女王鎮附近Ngcobo警察局。警方稱，當時這些歹徒衝進警察局，毫無先兆的胡亂開槍。

三名警察當場身亡，還有兩名警察被歹徒連警車一起帶走，隨後人們在距離警察局六公里左右的地方發現了兩人的屍體。五名殉職的警察均為男性；還有兩名女警察負傷。歹徒逃走的過程中，還有一名士兵被射殺。

警方認為，這些歹徒是為了搶劫警察局的裝備，準備大幹一票！

此外，還有兩名女警察送院治療後，目前已經出院，狀態基本穩定。五名在場的女警察已經開始接受心理咨詢。

這一新聞被一些網站錯誤的寫成是2017；但是現在看，就是今早晨剛剛發生的。

有消息稱，幾乎同一時間段，在西開普Phillip當地的警察局也遭到襲擊，周邊有ATM爆竊案，共有三名警員遇難。這一案件目前正在核實當中。

在德班，還有一名休班警員被槍殺。這相當於在過去的12小時裡，南非先後有九名警察、一名士兵被殺。

這已經不是南非歹徒第一次襲擊警察局。最近幾年來，南非警察局遇襲的案件也不少見。

2017年6月，西開普、自由省接連發生持槍歹徒衝進警察局事件，造成2名警察喪生，1人受傷送醫，部分警用槍支被搶。28日凌晨2時許，三名歹徒來到開普敦林格勒圖西警察局，以報案為由叫開門，然後衝進警察局開槍。一名當班的警官面部中槍受傷，其他警員拔槍還擊，三名歹徒被迫逃走。29日凌晨，自由州省小鎮科菲方丹的一個社區服務中心也發生襲警事件，巡邏人員4時許回到中心時發現兩名警官中槍身亡，一人的手槍被搶走。兩名遇害的警官一人頭部中槍，另外一人胸部和後背中槍。

2015年，在約堡東蘭德地區的Dunnoter警察局，兩名持槍男子衝入報案室打傷一名警察。這起案件發生在當天夜間。受傷的警察當時在報案室工作。兩名男子進來的時候，其他警察竟然沒有發現他們帶著槍。這兩人向警察開槍後，警察拔槍還擊，兩人竟然徒步從容逃走。2015年6月3日晚18點左右。一名南非法警在約堡亞歷山大警察局內開槍打死其妻子及另外四人。由於該名警員妻子因無法忍受其長期家庭暴力，前往亞歷山大警局報案。該名警員尾隨其妻子到達警局後，開槍打死其妻子、兩名親屬以及協助立案的一名少校警官。此人隨後乘坐一輛中巴車逃離現場，但是很快就被追蹤的特警隊擊斃。

來源：非洲時報