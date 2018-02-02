預算報告「艱苦但有希望」：南非人25年來首見VAT上調

2月21日，財政部長吉加巴發佈了他的預算報告。

他表示：「這是一個艱苦的、但充滿希望的預算」。他表示，目前的狀況，和他之前發佈中期預算報告時「兩眼一抹黑」的狀況已經有所不同。

南非迎來了1993年來的首次增值稅上調，從14%增加到了15%。但是吉加巴表示，雖然如此，這樣的稅率還是比其他的國家要低。

今年南非計劃增加360億蘭特的稅收，闊佬要交更多的。此外，未來三年內政府將削減850億蘭特的支出。

在未來三年，政府將向免費高等教育投入570億蘭特；2018/19財政年度，他們將首先投入124億蘭特。

2018年，家庭年收入不足35萬蘭特的一年級新生，以及技校學生，將會得到政府的全額資助。

南非的緊急儲備金將會增長60億蘭特，應對減災、急需的基礎設施等等不時之需。

社保金平均增長7%。

吉加巴表示，南非人要注意削減債務：「我們不要胡亂借債，把負擔留給下一代。」

2017/18財年的預算赤字佔到GDP的4.3%；2020/21年將會下降到3.5%。

總體來看，這一預算是希望南非的財政狀況走上更健康的道路。

預算中的亮點：

2017年GDP預期增長1%；2018年1.5%；2019年2.1%。

南非的經濟受益於農業的恢復、較為堅挺的大宗商品價格，以及增長的投資者信心。

全球經濟的恢復，為南非擴展貿易和投資提供了便利。政府將通過結構改革，減少政策的不穩定性，促進良性管理，改善國有企業，以此來進一步促進投資。

2018年出口計劃增長3.8%，2019年增長3.4%，2020年增長3.5%。這意味著南非經濟將徹底擺脫出口低迷的狀態。

2016年曾經達到6.3%的通脹，2020年將下降到5.5%。按照統計局的數據，實際上南非已經提前實現這一任務。

預算中的一些脈絡：

南非的預算累計赤字仍在增加，2023/24年將達到GDP的53.2%，這也是累積赤字首次超過GDP的50%。

南非預算中最大的一塊，仍然是償債成本。除此之外，其他支出佔據GDP總量的26.6%左右。

目前南非面臨的最主要的財務壓力來自兩方面：壓縮政府開支，支持免費高等教育。

南非的緊急備用金數量將增長到260億蘭特。

未來三年的支出平均增長為1.8%，高等教育將是支出增長最快的領域。

未來三年內，政府的一些專項支出包括：

5284億蘭特的社保；3240億蘭特的高等教育；7920億蘭特的基礎教育；1233億蘭特的公共住房補貼；1258億蘭特的基礎設施服務；2074億蘭特針對窮人的免費服務成本；6670億蘭特的衛生醫療保健；664億蘭特的艾滋病預防治療項目；1292億蘭特用於可負擔的公交。

除了增值稅上調之外，煙酒的「罪惡稅」增加26億；奢侈品廣告等等也會加稅。

燃油附加稅將從4月4日起增加52分每升；房產價格超過3000萬，按照25%徵稅。

塑料袋稅、排碳稅等等也都將增加。