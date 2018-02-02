南非警局血案取得突破進展 四名犯罪嫌疑人被逮捕

因為涉嫌在東開普Ngcobo警察局的殺警案件，已經有四人被警方帶去問話。

這一案件因為五名警察被殺，已經令南非全國為之轟動。

在這起案件中被殺的最年輕的警官只有27歲，才擔任警察一年時間。

這四人是在Ngcobo的一家小旅店被抓獲的；當時，他們提供的身份證件與自己的情況不吻合，被店主發現；店主隨後報警。

Ngcobo以高犯罪率、失業率以及受教育程度低著稱。

警察部長姆巴魯拉表示，對於這起案件，警方要做的就是通過孜孜不倦的工作，盡快將犯罪者繩之以法。人們也希望，這三人的被捕將是一個主要的突破口。

國際刑警機構以及南非當地警民中心均表示，今後南非應當實施「殺害警察，就是終身監禁」的措施。

這兩個組織均表示，現在的南非，警察和市政警察經常會遭到殺害；感覺歹徒殺害執法人員，輕鬆地就像是在拍蒼蠅一樣。

這兩個組織均表示，如果警察都自身難保，那麼普通公眾又將如何？如果警察都被隨意殺害，那麼在這樣的國家，居民們還能有什麼安全感可言？

這兩個組織在聲明中表示，這些針對警察的犯罪，很多都是嚴密組織的；犯罪分子技術和裝備精良，而且非常心狠手辣。在這種情況下，南非各界、包括負責立法的國會必須予以充分關注，對這種犯罪進行從嚴懲處和打擊。

這兩個組織表示，包括Afriforum和Section 27這樣的民間組織，也應當一起站出來，面對殺害警察的犯罪現象大聲疾呼。