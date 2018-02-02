南非學校還要「減負」？專家呼籲全面廢除家庭作業

最近，南非的一些學校正在試圖為學生「減負」；他們甚至提倡完全放棄家庭作業。

這是芬蘭的現象教學引發的思考；人們認為，芬蘭的教學方法，改變了人們對於教育和學校體系的認識。

現在，開普敦的Sun Valley學校團體已經開始採取這一教學方式；他們的校長將會到誇祖魯納塔爾「傳經送寶」。

他們的宗旨是：孩子在放鬆和快樂的情況下會學習的更好；而且遊戲本身也是孩子們生活中非常重要的一部分。

現在，一些學校已經開始勇敢的試點這樣的做法。他們對於基礎階段的學生，完全不佈置家庭作業；對於年長一些的學生，也僅僅佈置數量非常有限的家庭作業。

他們表示，這是因為孩子在家裡度過的與人交互的時間，和在學校學習的時間同樣重要。

他們還表示，通過這樣的過程，學生們培養了正確的興趣，並養成了好的習慣。

這些學生返回學校的時候，表現得充實而興奮。一些在傳統教育環境下表現得焦慮的學生，在新的教學方法下，明顯要更輕鬆一些。

一位一年級學生的家長表示，她已經受夠了孩子沒完沒了的家庭作業：「他只有六歲大。但是每天下午16點回家的時候，已經筋疲力盡。之後吃飯、換衣服、洗澡，還有好多作業。要背很多單詞，閱讀，還要做數學和英語。一切完成的時候，已經19點了。他只有半小時的時間告訴我今天在學校裡發生的一切，和自己的小姐姐玩耍，然後就是祈禱，睡覺。他才六歲，負擔就這麼重！」

簡言之，「基於現象（話題）的教學」就是在傳統的學科制教學基礎上，開設一些實驗性課程，圍繞學生感興趣的現象或話題展開教學。比如「聯合國」這個話題，就涵蓋地理、歷史、語言、宗教、政治、經濟等多個方面；又如「模擬銀行」場景，涉及數學、外語、電腦操作以及人際溝通等技能，學生不僅可以學習相關的學科知識，還能鍛煉將知識融會貫通並應用於實際的能力。不過，實施這種教學就可以完全廢除家庭作業？對於南非的學生和家長們來說，聽起來像個福音；實施起來，卻很有可能是個噩夢。因為南非的學生，無論是閱讀還是數學能力，都處在搖搖欲墜的狀態下；他們的課業負擔，實在是太輕鬆了。在這種情況下，還要廢除家庭作業，不知這會帶來什麼「積極」影響？

誇祖魯納塔爾教育廳表示，他們正在考慮廢除家庭作業的可能性。