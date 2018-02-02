南非動物保護協會失去重要財政來源

因為來自國家博彩基金的資金變少，南非動物保護協會已經不得不削減他們的免費服務——包括面向貧困社區的免費服務。

在這個協會62年的歷史當中，他們的工作之一就是照料那些承擔生產勞動的「負重動物」，包括牛、馬和驢子。對於貧困的農業社區，這些動物還是相當重要的。

在過去的15年裡，南非動物保護協會接受了來自博彩委員會的大量資金；實際上，也做了不少事情。

但是，2017年，南非博彩委員會表示，他們將會更加關注減貧，並因此削減了分配給動物保護協會的經費。這之後，動物保護協會的資金就變得非常緊張了。

之前，一些動物保護協會有專門照料馬的部門，一些遭到虐待或者受傷的馬或者馬駒，在這裡都能得到治療。但是現在，這種福利已經沒有了。

動物保護協會方面表示：「博彩委員會的這種決定是短視的」。

南非博彩委員會的通知表示，他們將會集中在幫助弱勢群體，或者預防犯罪方面。他們在給動物保護協會的回函上寫著：「非常抱歉，動物權益不是這次申請的重點；因此，我們也不接受你們的申請。」這意味著這方面資金的缺失。

動物保護協會表示，自從1955年來，他們就一直在為貧困社區提供服務；但是現在，這種服務已經被迫中止。