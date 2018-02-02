開普敦黑幫兄弟反目自相殘殺 黑老大身手不凡監獄裡擊退刺客

科林.布耶森（他的兄弟就是著名的性感男孩黑幫老大傑羅米.布耶森）的律師表示，有人計劃在監獄裡殺死他的當事人。

目前，科林正在和開普敦新崛起的黑道梟雄莫達克一起，因為敲詐罪名出庭受審。

他現在被關押在赫赫有名的Pollsmoor監獄。律師表示，就是在這裡發生了意外事件。

但是律師表示，他奮勇擊退了襲擊者，自己沒有受傷。

在這次襲擊過程中有兩人受傷；律師表示，科林很快就會提起指控。

律師表示，有關這場發生在監獄裡的襲擊事件，他不會透露太多情況。

此前，科林在申請保釋的時候，就曾經抱怨監獄裡太骯髒。按他的說法，他身上爬滿了虱子跳蚤。

12月15日，他和莫達克等人因為敲詐罪名被逮捕，之後就一直遭到關押。

他們被認為和開普敦地下保安產業對酒吧、餐館的敲詐勒索案件有關。

有意思的是，想要取他性命的人，其中就有他的親兄弟。

之前警方提供的證明材料中說的很清楚：「科林和傑羅米是兄弟，但是他們現在已經是競爭關係。在開普公寓區，他們之間的鬥爭已經非常明顯。而且現在，在開普敦地下保安行業的爭奪中，這兩人再次站在了對立面。」

在此之前，傑羅米遭到過危險的刺殺。2017年10月份，他在開普敦國際機場遭到行刺並受傷；這已經是六個月內他第三次遭到刺殺。他被送院治療時，竟然有殺手女扮男裝試圖將當時也在醫院的科林殺死。開普敦的這些黑幫橋段，真的是不遜色於好萊塢電影。

來源：華人頭條-南非