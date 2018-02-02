移民局突襲古普塔電視台：印度政府可能與南非展開「暗戰」

2月22日下午，內政部移民官突然搜查了約堡Midrand的ANN7電視台。很顯然，他們搜查的重點是這個電視台的印度員工，這些人被認為可能存在簽證過期、非法工作的問題。

這裡是ANN7和《The New Age》報紙的辦公室，這兩家媒體都和古普塔家族有著密切的關係。如今，鑒於古普塔兄弟已經跑路，他們有關係的一些公司，都出現了「樹倒猢猻散」的危險。其中，普馬蘭加的Optimum煤礦就發生了罷工。工人們表示，他們迫切的想要知道：還能不能按時拿到工資。

2017年，古普塔家族將他們的傳媒公司賣給了「黑鑽石」曼依；但是大量來自印度的員工都留了下來。

一些電視台的工作人員表示，見到內政部的官員來檢查，他們非常吃驚。

內政部的官員將電視台人力資源經理叫到會議室，展開了漫長的會議。這次移民官調查的重點，是十多名來自印度的管理人員。

一位工作人員表示：「會議結束後，人力資源經理就向那些來自印度的『專家』們索要文件。這些人在這裡是享受特殊待遇的，薪水很高，可以免費打車。但是他們的簽證可能從來就沒有更新過。」隨後，移民局的官員在這裡一直查驗到19點左右。

內政部表示，他們只是例行檢查：「我們得到消息，說是一些人的簽證可能存在問題。這是我們的例行檢查。」

ANN7方面沒有回答相應的問題。

目前，古氏三傑中的老大阿加已經被認定為通緝犯；但是有消息稱，他可能受到來自印度政府最嚴密的保護。

來源：南非僑網