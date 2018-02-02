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銀行家還是殺手？南非的「外國高管」可能身負兩條人命官司

目前，面臨殺其妻指控的希臘銀行家佩德羅保羅，正在努力爭取保釋。但是人們已經發現，他在自己的祖國，還面臨著殺害自己父親的指控。

南非警方得知，佩德羅保羅2017年3月份曾經住在父親家裡；隨後人們就發現了這名91歲老人的屍體。

警方一開始認為這可能是搶劫殺人案；但他們隨後就發現：沒有強行闖入的痕跡，房間裡的值錢物品也都沒有少。在這種情況下，佩德羅保羅自然成了殺害自己父親的頭號嫌疑人。

早些時候，他因為涉嫌殺害妻子，在約堡被警方逮捕。人們在Brackenhurst發現了這名女子的屍體，現場有20多枚子彈殼。

佩德羅保羅是雅典銀行的總出納；在此之前，他與妻子的關係已經相當疏遠。

警方表示，他們逮捕在這名男子的時候，他正準備返回自己的祖國意大利。因此，如果批准他的保釋，他很有可能會逃離南非。警方根據追蹤他的手機和車輛所得的信號，在蘭德堡、他的住所將他逮捕。這個地方距離他妻子的住所，只有一小時左右的車程。當時，他的身上有一把合法槍支，但還有另一把非法槍支。

案件發生前，他與自己的妻子已經分居三年多，正在辦理離婚手續的過程當中。

在殺妻案件之前，佩德羅保羅和自己的妻子因為住房的還貸費用問題，爭吵的非常激烈。案發當晚，有人在死者的院子裡見到了佩德羅保羅的車子。

警察趕到他在蘭德堡的住宅時，他已經打包好行李，看起來正準備離開南非了。因此警方認為，絕對不能批准他的保釋；否則，他有可能會立即腳底抹油溜之大吉。

來源華人頭條-南非