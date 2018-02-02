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機場警察成功截殺1200萬蘭特惹怒黑幫老大，被栽贓搶劫600萬蘭特

兩名在機場工作的警官塔蒂亞和馬蘭古，被指控2016年12月11日從一位Overport的「現金轉運者」那裡盜竊了600萬蘭特，並因此出庭受審。但是他們的辯護律師卻表示，這實際上完全是現金轉運犯罪團伙的誣陷。

他們的律師表示，這樣的犯罪團伙通過德班國際機場在內的機場，將大量現金轉移出了南非。

就在所謂的「盜竊現金案」發生兩周前，這兩名警察還在德班國際機場捕獲了一名試圖將1200萬蘭特偷運出國的犯罪嫌疑人。他們的律師表示：「我認為，我的當事人之所以會遭到逮捕和起訴，就是犯罪團伙的把戲。我的當事人從線人那裡獲得了情報，及時截獲了運輸現金的犯罪分子。但恰恰是因為他們出色的工作，成了犯罪分子的眼中釘。」

這是辯護律師的說法。但是，原告人方面的故事，則完全是另一副樣子。

原告人是62歲的失業者阿布。他說，2016年12月11日早晨7點鐘，他前往住在Morningside的、34歲的瓦伊德家中，拿了幾包錢，並準備在當天早晨搭乘航班送到開普敦去。這些錢共計600萬蘭特，有200蘭特的鈔票，也有100蘭特的，包裝在信封裡。

阿布和他的妻子納希馬驅車前往機場。但是就在他們排隊登記的時候，兩名警察湊了上來，這兩人就是塔蒂亞和馬蘭古。兩名警察讓他們「跟我們走」。

警察打開包裹，發現了信封裡面的錢。這個信封裡還有一些分散人們注意力的填充物，主要是衣物等等。結果，兩名機場警察把這些錢搶走了。

兩名警察則表示，他們確實將阿布從隊伍裡叫出來搜查；但是他們根本沒有發現什麼大量現金。所謂遭到警察搶劫，完全是有預謀的誣陷。

但是，一個重要的疑點就是：既然阿布認為警察搶了他的錢，為什麼不立即報警，或者立即告訴瓦伊德？在這一點上，阿布和他妻子的說辭都不一樣。

阿布的妻子說，當時警察讓她到Woolworths去，購買了牛奶、果汁、糖和麵粉等等，把包又填滿了。

阿布承認，自己之前就有做這種事情。他幫瓦伊德跑腿送錢，每次可以掙到5000蘭特，有的時候還有獎金。此外，他還有其他的商業利益，一個月可以收入六萬蘭特左右：「我知道自己在做什麼，我就是瓦伊德的跑腿的。我事先會接到指令，把錢帶給誰。到了開普敦之後打電話確認地點和收款人，然後就交接了。」

辯方律師對阿布說：「知道嗎？就在你所謂被搶的兩周前，在機場剛剛截獲了準備發往迪拜的1200萬蘭特。」阿布則表示：「我知道有這次逮捕；但我不知道這和我的事情有什麼關係。」他說，自己到了開普敦之後，就給瓦伊德打電話，告訴他自己的錢被人搶走了。瓦伊德隨後給他發過來這兩位警察的照片，問他是不是遭到了這兩名警察的搶劫。

阿布表示，自己之所以沒有立即報案，是因為心裡害怕；而且當時他的妻子孤身一人。按照他的描述，他是在14點遭到警察搶劫，瓦伊德讓他立即坐下一班航班返回德班。

但是，兩名警察均表示，他們並沒有發現什麼大筆現金。這完全是阿布的誣陷。律師則表示，實際上幕後的始作俑者就是遭到這兩名警察重創的非法現金運輸犯罪團伙。

瓦伊德也被叫到法庭上來作證。他表示，自己確實為了節約銀行費用，大筆轉移現金。

律師問他：「國稅局知道你這樣大筆的轉運現金嗎？」他說：「基於我的合夥人安全，這種問題我無可奉告。」

律師問他：「這麼大筆的錢是從哪裡來的？」他說：「我只能說，我的客戶都是付現金的。」

律師隨後發現，就在那名試圖偷運1200萬蘭特的犯罪嫌疑人在機場被逮捕的時候，瓦伊德就在機場；而且事後，他還試圖將此人保釋出來。對此瓦伊德表示：「這是湊巧」。

律師更指出，就在所謂的「600萬搶劫案」發生後，兩名警察不斷接到威脅電話。有人在電話裡說，這兩人最好不要在多管閒事：「否則不但要殺你們，還要殺你們全家。」而且打電話者威脅：「這事情比你們想像的大得多；我們和警方高層是非常熟悉的。」

3月份，法庭將作出判決。兩名警察是否會被定罪，或許將很快見分曉。

來源：華人頭條-南非