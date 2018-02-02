淺析：拉馬福薩重組內閣代價很高，現在還不能完全「自由」

把財政部長職位交於恩蘭拉–內內，重新委用普拉溫–戈爾丹為公共企業部部長，可以看出總統西裡爾–拉馬福薩不僅僅視復甦南非經濟為首要任務，也在尋求彌補他的前任雅各布–祖馬犯下的最大的錯誤。

之前內內和戈爾丹由於反對國家俘獲被祖馬毫不留情地驅逐出去的，現在重新回歸內閣，受到南非各界廣泛歡迎。而拉馬福薩將那些貪官污吏以及勾結古普塔家族擄掠國家財富的一批部長剔除出去也贏得了一片喝彩。

這些人有林恩–布朗（Lynne Brown）、費斯–馬比（Faith Muthambi）、戴維–凡–羅燕埠（Des van Rooyen）和Mosebenzi Zwane。同時祖馬的親信，大衛–馬洛博（David Mahlobo）也一併清洗出局，還有去年剛剛接替馬洛博國家安全部長一職的Bongani Bongo。且Hlengiwe Mkhize 和Joe Maswanganyi也無緣新內閣。

落選內閣最引人注意的人無疑是原警察部長姆巴盧拉（Fikile Mbalula），可能是因為他現在在ANC總司令部全職擔任選舉活動負責人，宣佈結果時自己反而不再名單之內，場面略為尷尬而受到大家關注。且近日一系列的襲警事件負面新聞不斷，其處事能力遭到質疑。

但拉馬福薩的一些任命也給我們拉響了警報，可以看出在選任行政人員上，他現在還不是完全「自由」能夠做到全權處理。

來源：華人頭條-南非