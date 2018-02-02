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邪教組織策劃南非襲警事件 宗教自由不代表無法無天

南非警察部長姆巴魯拉（ FikileMbalula）把21日（週三）發生在東開普省的襲擊警察局事件評價為 「國家的悲劇」。（It’s a national tragedy）

策劃者：「七天使」

這次事件導致5名警察和1名退伍士兵死亡，南非警方隨後對嫌疑人及其團伙展開搜捕，並於23日（週五）在一個名叫「七天使」的教堂中與犯罪團伙進行槍戰，最終擊殺7人，逮捕10人。在槍戰中一名警員腿部中槍，多名嫌疑人趁亂逃走。

根據南非警方提供的信息，襲擊警察局的犯罪團伙屬於當地一個名叫曼科巴「七天使」的邪教組織，組織頭目被教內成員稱為「天使」，而他們也是襲警事件背後的策劃者。

「魔鬼的殿堂」

姆巴魯拉說，「警察發現的不是教堂，而是魔鬼的殿堂。「

在這裡，南非警方解救了100多名12至21歲之間的女性，她們全都是教會頭目的性奴隸，有一些甚至已經有了小孩。在這裡，她們沒有身份，小孩沒有出生證明，沒法去學校。在這裡，隱藏了一顆隨時可能引爆的「定時炸彈」。

去年10月份，就曾有當地機構向議會提交報告稱這間「教堂」存在嚴重的問題。報告裡稱，這裡的人們每天坐在那裡，等待神降臨；調查人員曾向教會領導者提出質疑，但是他們聲稱自己是上帝派來的天使。東開普社會發展部曾經在2016年從這個邪教中解救了16個兒童。

這個邪教組織位於村中心，由2015年去世的曼科巴建立。在他死後，他的妻子和七個兒子成為了新的領導人。他們開著高級轎車，從不工作，入教則需要變賣家產，全部捐給教會供七兄弟揮霍。積蓄敗光，在絕望中，他們策劃了這起驚世駭俗的襲擊警察局事件，以獲取更多武器再搶劫銀行。

襲警事件本可避免

週五晚，警方跟蹤襲擊警察局的嫌疑人至其聚集地，就在恩科博外3公里處，距離兩名被害警員只有500米。在隨後的槍戰中，「七天使「中三人被警察擊斃，1人在逃。

警察部長姆巴魯拉承諾，一旦警方完成調查，邪教就會被關閉。目前邪教中的女孩和嬰兒已經被帶到安全的地方，並由警察幫助他們與家人取得聯繫。警方發言人證實，週三晚上從警察局被偷走的所有10件槍支都在邪教組織的場所被追回。

姆巴魯拉同時也批評當地警方，為什麼在當地居民報告可疑活動時沒有關閉這個邪教組織，直到發生了襲擊警察局、搶奪槍支事件。

而這一事件也引發了人們對南非「促進和保護文化、宗教和語言權利委員會法案」的爭論。DA議員凱文（Kevin Mileham）說，南非的憲法規定宗教自由，但如果有人的行為觸犯了法律，那就必須要加以阻止。

來源：人民網