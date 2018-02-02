南非國會通過議案 將修憲允許無償征地

中新社約翰內斯堡2月27日電(記者 宋方燦)南非最高立法機構國民議會27日通過一項議案，將修憲以便允許無償徵用土地。

這項議案由激進的黑人政黨經濟自由鬥士的黨主席馬勒馬提出。他表示：「種族和解的時代已經結束，現在是找回公正的時候了。」他還指出，此舉不是為了報復白人，而是要恢復深深植根於土地的黑人的尊嚴。

議案得到了執政黨非國大的支持，該黨在國民議會中佔據6成以上席位。農村事務和土地改革部長恩克維蒂在發言中指出：「非國大十分支持無償征地的提案。毫無疑問，土地應該被無償徵收。」該部副部長斯瓦特沙也指出：「非國大在致力於建立一個平等的社會，希望每個人都從中受益。」

在國會中，只有原先白人陣營的民主聯盟、新自由陣線、人民大會黨等政黨表示反對。一位民主聯盟籍的議員認為，毫無疑問需要糾正過去的錯誤，但沒有補償的徵收「不應成為解決方案的一部分」。另有持反對立場的議員表示，無償徵收土地將出現不可預見的後果，「不符合南非的利益。」

經過表決，這項議案獲得241票贊成而通過，有83人投了反對票。議案獲得通過後，將提交給憲法審查委員會處理，並聽取公眾的意見。該委員會必須在8月30日之前向議會作出報告。

來源：中新社