逃離戰火紛飛的中東 兩頭雄性非洲獅定居南非

兩頭雄性非洲獅在伊拉克和敘利亞戰地獲救後，在約旦接受康復治療，25日飛赴南非第一大城市約翰內斯堡「定居」。

總部設在奧地利首都維也納的「四爪國際」動物救援組織去年在敘利亞阿勒頗城外的魔幻世界主題公園和伊拉克摩蘇爾動物園分別救出非洲獅「賽義德」和「辛巴」。

阿勒頗曾是敘利亞最大城市和經濟中心，政府軍與反對派武裝2012年起在那裡激烈爭奪，2016年底雙方達成協議，後者全部撤出。摩蘇爾是伊拉克第二大城市，2014年6月遭「伊斯蘭國」佔領後成為這一極端組織在伊境內的大本營，去年7月獲得解放。衝突持續期間，魔幻世界主題公園和摩蘇爾動物園飼養的大多數動物死於非命。

「賽義德」和「辛巴」被送到「四爪國際」位於約旦北部蘇夫鎮郊外的馬瓦動物避難所時，瘦弱、脫水且飽受戰爭帶來的心理創傷。兩頭獅子在那裡接受絕育手術，治療牙齒。穩定的餵養促使它們體重漸長。它們還能享受羊羔肉這一「特殊待遇」。

現在，兩歲的「賽義德」會走近人類「求撓頭」。在馬瓦動物避難所首席飼養員戴安娜·伯納斯的撫摸下，它閉著雙眼，非常享受。

伯納斯告訴美聯社記者，「賽義德」是「無憂無慮的傢伙，喜歡互動」。兩頭年輕雄獅都到了「社交」的年紀，需要與更大的獅群互動。儘管略有不捨，她說，「我們很高興它們能去享受非洲的陽光」。

馴獸員賽義夫·拉瓦什德同「賽義德」打成一片。「它會跑進籠子，即便沒有肉，它也會跑出去又跑回來，」拉瓦什德說。

拉瓦什德陪同兩頭雄獅坐飛機前往約翰內斯堡，待上兩周，以幫助它們適應「獅子公園」的生活。這座野生動物園飼養著「四爪國際」從世界各地解救的90多頭大型貓科動物。

来源：新華網