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南非水利部陷入「三角債」當中

南非水利部承認他們欠下了巨額債務；現在，針對這一狀況的調查已經展開。

2月27日，水利部在國會審計委員會出席聽證，並被質問為何會出現嚴重的超支和欠債現象。

審計署的調查先試試，2016/17財政年度，水利部超支27億蘭特；他們的水交易實體（Water Trading Entity）賬戶在這個財政年度也出現了嚴重的問題。

但是水利部表示，之所以會出現嚴重的超支，有兩個原因：一方面，市政不能按時支付水費；另一方面，他們的預算開支也被削減。

目前，市政拖欠水利部的總金額達到了110億蘭特，較之去年同期增長了13億蘭特。

水利部表示，通過與財政部的協商，他們已經遭到了方法，減少超支現象。

南非地方政府拖欠水費、電費，是令人頭疼但屢教不改的老大難現象之一。

2017年，南非水利部曾經表示，他們將會對那些拖欠債務的市政採取限時供水的懲罰制度：「我們要說清楚：水利部不會切斷向這些地方政府的供水；但是我們會限時供水，還可以降低水壓。按照南非的標準，每人每天的基礎用水量是 25升；我們實現這一供水量就可以了。」結果，之前被他們點名拖欠水費的30個市政紛紛與水利部聯繫，制定了還款規劃。水利部表示，一方面，他們要保證憲法規定的、南非公民現有的用水的權力；另一方面，他們也要市政肩負起自己的財務責任。這 30個市政，拖欠的水費達到 106億蘭特之多；這毫無疑問會嚴重影響到水利部的財務狀況！

來源：華人頭條-南非