南非經濟犯罪案件全球最高 消費者訛詐店家成新方式

人民網約翰內斯堡2月28日電 （王磊）據普華永道最新的全球經濟犯罪調查顯示，南非的經濟犯罪已經可以被稱為「災難」。

普華永道本週二發佈了兩年一次的「全球經濟犯罪調查」。調查顯示，南非持續報告的經濟犯罪案例是世界上最多的，已經達到過去十年中的最高水平。

普華永道南非全球經濟犯罪和欺詐調查負責人特雷沃·懷特（Trevor White）說：「南非再次獲得了這一恥辱性的世界最高水平。」

77％的南非組織機構經歷過經濟犯罪，其次是肯尼亞的75%，然後是法國的71％，俄羅斯則排在第四位。

報告經濟犯罪案例最多的國家中，前十名有一半來自非洲。

「但是，全球的結果同樣令人沮喪」，懷特說，「這是自2001年調查發佈以來報告欺詐和經濟犯罪案件的最高水平。從好的角度講，我們認為經濟犯罪的激增是因為報案者對經濟犯罪認知度的提高」。

有趣的是，南非對經濟犯罪的認知程度高於全球平均水平，70％的南非受訪者對經濟犯罪有深入的瞭解，而全球的平均水平是60％。

懷特相信這表明儘管南非的經濟犯罪率報告率最高，但顯然南非人民比世界其他地區的人們更加瞭解自己面臨的問題和挑戰。

該調查還描繪了南非的境況有多糟糕。南非的報告犯罪率為77％，遠遠高於全球49％的平均水平。

該報告還指出，資產盜用仍然是全球最流行的經濟犯罪形式，全球有45％的經濟犯罪是這種形式，南非則為49％。

經濟犯罪的新類型之一是」消費者欺詐行為「，這是南非報告的第二大經濟犯罪，報案率為42％，在全球經濟犯罪類型中排名第三，達到29％。

在南非282名調查對像中，有35％的人表示由經濟犯罪造成的損失超過了120萬蘭特（10萬美元），另外還有1％的人損失超過了12億蘭特（1億美元）。

超過四分之一的受訪者（26％）認為未來24個月內網絡犯罪將是對其組織機構或企業造成最大傷害的經濟犯罪。

與此同時，南非的企業繼續投資於打擊犯罪，其中44％的受訪者表示自2016年以來他們已經增加了打擊欺詐的支出，46％的人表示計劃在未來24個月內增加這方面支出。

來源：人民網