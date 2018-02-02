一顆小石子引發的南非旋風

01

起源

1867年，英國押往澳大利亞的最後一批流放犯人搭乘的遠洋船舶經過好望角港；蘇伊士運河經過8年的開鑿已接近竣工，世界媒體開始登載文章—在渲染蘇伊士運河通航將縮短倫敦至波斯灣航程8 880公里的同時，也揶揄南非的好望角等港口將成為空寂的地帶，海濤聲將伴隨著曠野的獅吼。然而歷史有時喜歡捉弄人，正是1867年，這個似乎將成為南非歷史的「低谷」年代，啟動了發現「兩礦」、轟動世界的過程。「兩礦」的發現和開採既改變了南非歷史，也改寫了世界經濟史。

好望角紋章

1867年，在奧蘭治河南岸霍普敦的河灘地帶，一個布爾農場主的孩子拾到一塊有些異樣的「小石子」，重4.2克。孤陋寡聞的農場主及其鄰居誰也不認識這顆「小石子」。孩子玩了幾個月後扔在一旁。終於它異樣的光澤引起了人們的注意，但將它說成「鑽石」的人都受到大家的嘲笑。最後這塊「小石子」輾轉多人之手，跋涉千里落到格雷厄姆斯敦的亞瑟斯頓手中。這位地質博士鑒定它是一塊重21.2克拉的獨粒鑽石，並被命名為「歐雷卡」，被總督沃德豪斯以500英鎊買走。從此，奧蘭治河南岸（左岸）的「鑽石礦」名聲大噪。許多「挖寶客」蜂擁而至，安營扎寨，揮鍬挖寶。然而面對這些金剛石沖積沙礦進行大量篩選後，卻沒有多少收穫。

1870年，在奧蘭治河北岸（右岸）已靠近法爾河的杜多伊斯潘地帶發現了一個原生的金剛石礦層。鑽石存在於原生火山岩脈中，適於開採。初期開採頗有斬獲，於是幾千名職業探礦者紛至沓來。1870年年末原發現地已被挖成「大洞」的礦脈周圍住了4 000人。1872年，共有4.5萬人參加採挖工作，其中白人1.5萬人，有色人1萬人，班圖人雇工2萬人。鑽石挖掘的狂潮雖突出反映人性的貪婪，也反映資本主義工業化的前夕，資金成為「天之驕子」，探礦所獲被認為是意外獲得大量資金的一個捷徑。德比爾斯公司走的正是這一過程。布爾人德比爾兄弟因緣際會在其農場土地發現金剛石礦，建立起兩個金剛石礦場，發了大財。

1871—1875年5年內每年挖出價值160萬英鎊鑽石，到1882年開採鑽石的總價值已達2 600萬英鎊，這一數額比開普殖民地35年（1826—1861）的輸出總值還多得多。僅1882年1年輸出的鑽石價值就有400萬英鎊。挖礦者發現，在20米以下的淺藍色岩層是金剛石蘊藏最豐富的礦層。他們雇黑人挖礦，將整座山丘挖掉，又繼續挖出一個似火山口的深坑，後來形成世界上最大的人工洞，方圓2 000米，深426.8米。礦層越往深挖，產量越大。這表明必須採取更科學的工業方式而非淺挖探寶的遍地開花式來開採礦藏了。這種需要投入頗多資金的開採方式為後面的工業化奠定了基礎。

02

爭奪

然而，從「鑽石潮」乍起，位於西格裡誇蘭的礦區的主權歸屬便成為越來越尖銳的問題。德蘭士瓦共和國堅持礦區的大部分應屬於它，迅速派去區長，並把開採權授予總統的3位密友。奧蘭治自由邦認為，當西格裡誇蘭人首領亞當· 科克三世率眾東遷時，就已把包括坎貝爾、金伯利（後對礦區所在地城市的命名）在內的整個地區賣給他們了，也派去區長。主要從英國湧來的「探寶客」傚法布爾人傳統手法，成立了「阿達曼塔共和國」，在公開場合對付德蘭士瓦共和國，暗地裡則企盼英國快來一起吞併。這些冒險家包括目無法紀的社會渣滓、沒有軍籍的散兵游勇……後來在吉卜林（Kipling）名噪一時的小說中成為大英帝國開闢道路的獻身者。鑽石礦被

發現後，短期內產生了巨大財富，僅鑽石一項年出口值就超過開普殖民地其他商品出口總值的5倍。湧入南非的英國小資本表現瘋狂。正面臨1873年世界經濟大衰退的英國大資本靜靜地窺測開採南非鑽石礦的利潤新前景。下一步對南非的方針是由倫敦金融中心的銀行家和伯明翰、曼徹斯特、設菲爾德的工業家決定的。第一步首先需要將礦區的主權奪到手；第二步投資興建鐵路、礦山。金伯利（Kimberley）一當上英國內閣殖民事務大臣，就委任巴克利爵士

（Sir Barkly）為開普殖民地總督。巴克利迫不及待、爭分奪秒，在1870年的最後一天（12月31日）就職總督；1871年開初就以「最高權威」身份巡視鑽石礦區；而後展開頻繁活動，折衝樽俎，與德蘭士瓦總統比勒陀利烏斯，奧蘭治總統布蘭德展開一輪又一輪的談判。同年11月4日，開普殖民地的騎警分隊開進礦區，升英國國旗。巴克利施加壓力，迫使兩個布爾共和國同意將礦區主權歸屬的爭端交由英屬納塔爾殖民地副總督基特仲裁。這無異於讓狐狸來仲裁該由誰吃掉雞。仲裁結果不出所料：所有金剛石礦全部被併入開普殖民地。奧蘭治布爾人不服，搜集材料證明基特仲裁的「不公正性」，要求英國歸還從奧蘭治自由邦詐走的土地。英國軟硬兼施，後來乾脆要求奧蘭治承認英國對礦區的兼並，而由英國付給奧蘭治9萬英鎊的「補償金」，從此閉嘴。這筆補償金實際上不到英國至1914年止從金伯利礦區開採的鑽石總價值5 000萬英鎊的2‰。布爾殖民者從班圖人手中搶走了裡特河—莫德河與法爾河匯流處的土地，更強大的英國殖民者又從布爾人手中搶走了這塊鑽石資源極其豐富的寶地。

03

投機

童年羅得斯

鑽石開採：

解剖一個

從南非發跡

的壟斷資本家

英國殖民大臣金伯利為大英帝國搶下了這塊當時世界上收益最豐的礦區，為帝國立下了汗馬功勞，英國將這塊礦區所形成的城市命名為「金伯利」，而整片礦區便成了英國的西格裡誇蘭殖民地。實際上當時圍繞金剛石礦脈形成的只是一座有3萬人居住的帳篷和柵屋組成的雜亂不堪的「城市」。所有礦脈被分隔成諸多小方塊，由3 600個小礦主（探寶客）所佔有。隨著競爭的日趨激烈，礦井的不斷加深、成本的連續上升、投資額的加大，以及世界性的商業蕭條（1873—1879），絕大部分小礦主紛紛破產。他們被迫把自己地段賤賣給擁有百萬巨資的大公司。到1885年，3 600家小礦主只剩下98家。這些中型公司本身也按照資本集中的規律，大魚吃小魚互相兼併。

1870年鑽石開礦高潮期間來到南非的英國中學生羅得斯，投機冒險的經歷具有典型性。羅得斯剛到南非時，身無分文，身體羸弱，靠承包礦井抽水和買賣地產等乖巧手段致富，買下了德比爾斯礦。1873年他與另一冒險家拉德合夥收買破產小公司，並招攬小礦主入股，迅速擴大了經營範圍並開始積累資本。1880年他創辦了德比爾斯礦業公司，股金20萬英鎊，大肆收購礦山土地，迅速致富。1886年羅得斯個人收入達到25萬英鎊。1888年他在倫敦的羅思柴爾德財團的支持下，合併了另一家由老對手巴爾納托組成的金伯利中央礦業公司，3月成立了由他、巴爾納托和拜特主持的德比爾斯聯合礦業公司，成為辛迪加組織，幾乎壟斷了整個金伯利的金剛石生產和銷售，不僅成為英國而且也是世界上最早的壟斷組織之一。到19世紀90年代，德比爾斯聯合礦業公司包攬了全世界90%的鑽石生產。鑽石的壟斷厚利為他後來向金礦發展奠定了資本基礎，同時也使他變成地地道道的帝國主義分子。他將礦業組成資本主義化程度最高的現代工業體系，公司採取限額開採措施，規定市場出售的最高價格，造成壟斷性利潤的出現。羅得斯本人也成為首批在南非吸足了非洲人脂膏的壟斷性大資本家。

來源：搜狐