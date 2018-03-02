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南非這名女士超級牛：國會傳召她，一個短信息就回絕了！

南非航空公司千人集團主席姆耶尼再次逃避國會調查；而且她使用的方法也讓國會非常不爽。

她沒有按照之前的安排出庭，而是通過WhatsApp這種非常隨便的方式通知國會的調查人員她不能前去。

姆耶尼表示，這是因為她的律師告訴她，準備工作還沒有完成；但是國會已經知會她：無論如何，3月份必須前來接受調查。

2017年10月18日，人們一直期待著的一件事情終於發生：南非航空公司董事會主席姆耶尼女士終於下崗。此外，還有五名董事會成員也都遭到解職。

8月份的時候，財政部長吉加巴延長了姆耶尼的合同，並表示自己的這一決定是光明正大的，也不違反公司法。但是，因為姆耶尼連任已經超過兩屆，財政部長的這一做法還是引起了人們的非議。很多人認為，南非航空公司的財務狀況一直窘迫無比，很大程度上都是因為姆耶尼的問題。

不過，姆耶尼與祖馬的關係非同一般，這可能是她一直「健在」南非航空公司這個富得流油的位置上最主要的原因。

經濟自由鬥士黨的發言人恩德羅茲曾經說：「祖馬總統是為了保護自己的女朋友，才決定撤職財政部長的。」還有一種傳言是：姆耶尼曾經為祖馬總統生下過一個孩子！當然，這種說法目前沒有任何實際證據。

來源：華人頭條-南非