比豆腐渣工程還差勁的南非住房：一下雨就溶解的「巧克力城」

彼得馬裡茲堡Dambuza的居民，將他們的定居點稱為「巧克力城」。

聽上去是一個非常甜美的名字？但實際情況卻並非如此。這裡的住房都是泥土結構，到了下雨天就會溶解，就像巧克力一樣！

這裡的數百居民，到現在還在使用老式廁所；這些廁所已經滿溢，但是他們沒有地方修建新的。社區裡沒有自來水管，道路也非常糟糕。

一位居民表示，路邊有一個漏水的龍頭，他們就在這個地方打水。

當地區議員表示，他在市議會反映過這一問題；但是因為購買土地的事宜，有關的開發一再擱置。

市政方面表示，他們從住房部那裡拿到了預算；但是這片位於Edendale的土地，業主一直沒有現身，這導致他們購買土地的行動連連拖延。

33歲的當地人馬蘭古生在這裡，她的這一生，到目前為止所有的時間，都在這座「巧克力城」當中度過。

她的父母就在這座泥土房子裡去世；現在，她和自己的兩個成年兄弟一起住在這座泥土房裡：「每當下雨或者大風的時候，對這種房子都是場災難。我們先後四次重建這座房子，但是房頂一下雨就漏水。如果說這就是民主南非，我們只能說，民主虧待了我們。」

一名居民表示，最讓人頭疼的是廁所。因為老式的廁所坑深度有限，一旦填滿了就不能再用：「我們也沒有地方再挖新的廁所。現在我們家的廁所已經滿了，我們在使用鄰居家的廁所。」

就在距離這裡一公里左右的地方，就是交通部長恩奇曼德的故鄉；在這裡，就有柏油馬路。

「巧克力城」的居民們憤憤不平的表示：「去恩奇曼德的家裡，你就能看到不一樣的地方。為什麼相隔這麼近，就完全是兩重天地？」

來源：南非僑網